33 perce
Nyolc helyiségben ismerhetik meg a fiatalok a nagyszülők életét - galériával, videóval
Felavatták szombaton Újkígyóson azt a helytörténeti gyűjteményt, amely a Petőfi utca 51. szám alatt kapott helyet. Az ingatlan pár éve szerezte meg az önkormányzat, majd átadta az Újkígyósi Múltidéző Egyesület számára. Az egyesület pedig berendezte a Kígyósi Kincsesházat a régmúlt tárgyaival, a fiatalok nyolc helyiségen keresztül ismerkedhetnek meg azzal, hogy milyen volt az őseik, például a nagyszülők mindennapi élete.
Oláh Timót, Újkígyós polgármestere elmondta, hogy az elmúlt években adtak át bölcsődét, óvodát, járdát és utat, és hogy most a Kígyósi Kincsesház felavatásával, valamint a szintén szombatra szervezett strandos programmal a múlt előtt tiszteleghetnek. Emlékeztetett, hogy az önkormányzat vásárolta meg a Petőfi utca 51. szám alatti ingatlant, és hogy abba az Újkígyósi Múltidéző Egyesület lehelt életet. Amikor belépett a helytörténeti gyűjtemény épületébe, úgy érezte magát, mintha hazatért volna, hiszen olyan berendezések vannak benne, mint anno voltak a szülői házban. Úgy véli, komoly értéket teremtettek a Kígyósi Kincsesház révén a városban, egy olyan helyet, ahol meg lehet mutatni, hogyan éltek egykor az emberek.
Az Újkígyósi Múltidéző Egyesület kapta meg az ingatlant
Az Újkígyósi Múltidéző Egyesület elnöke, Szűcs Istvánné elmondta, hogy 2021-ben máshol nyitottak kiállítást, amelyet több évnyi gyűjtőmunka előzött meg. A gyűjtőmunka folytatódott, ezért aztán kinőtték azt a teret. Két hónappal ezelőtt kapták meg a Petőfi utca 51. szám alatti ingatlan kulcsát, hogy rendezzék be, és rengetegen segítették önkéntes munkával a felújítást, a berendezést. Hangsúlyozta, hogy nemcsak megőrzik a múltat, hanem abba betekintést is engednek. Jelezte, hogy az egyesület megkapta használatba az ingatlant, így ott is működik majd, többek között szakköröket indítanak.
A tiszta szobában van egy kakukktojás
Energiasokk érte, és mindezt akkor kezdte érezni, amikor hazatért – mondta dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja, hozzátéve, hogy sok-sok régi ismerőssel találkozott. Úgy véli, hogy a Kígyósi Kincsesházban valódi kincsek vannak, nagyszerűnek nevezte a helytörténeti gyűjteményt, megjegyezte ugyanakkor, hogy a tiszta szobában van egy kakukktojás.
A múltidézés több ok miatt is fontos – folytatta. Szerinte minden generációnak tudomásul kell vennie, hogy a világ nem vele kezdődött. Szükség van lángőrzőkre, de olyanokra is, akik lángok gyújtanak. Beszélt arról, hogy újkígyósinak lenni nem földrajzi kérdés, mindez a vágyakról, a lehetőségekről, az emlékezésről és az összetartozásról szól. Hangsúlyozta, hogy az összefogás mindig is az újkígyósiak egyik erőssége volt, és külön dicsért két civil szervezetet, az Újkígyósi Múltidéző Egyesületet és az Összefogás Újkígyósért Közhasznú Egyesületet.
A Kígyósi Kincsesházban sokat tanulhatnak a gyermekek
Mészáros Zsuzsanna muzeológus tartott szakmai tárlatvezetést a Kígyósi Kincsesházban. Nyolc helyiséget rendeztek be olyan tárgyakkal, amelyeket az érdeklődők akár kézzel is foghatnak, és így ténylegesen is megismerhetik, hogy milyen volt a szülők, nagyszülők élete. Azt kívánta, töltsék meg gyermekekkel a nyolc termet, és osszanak meg velük történeteket. Úgy véli, a Kígyósi Kincsesház olyan gyűjtemény, olyan érték, amelyből sokat okulhatnak a gyermekek.
Van minden a nyolc helyiségben, a szuszéktól a szent képekig
Az előszobában található a legrégebbi tárgy, a szuszék, egy olyan láda, amelyet szegek nélkül ácsoltak össze; míg a konyhában immár szegecselt ládák kaptak helyet. Az ebédlőben van egy praktikus asztal, ahol lehetett mosogatni, öblögetni is. Az egyik szobában található többek között írógép, rengeteg rádió, sok-sok nipp – balerinák és állatok egyaránt –, a másik szobában pedig például ruhák tekinthetők meg. A gyereksarokban megismerhető, hogy egykor milyen játékok voltak; a tiszta szobában pedig ott van a vetett ágy, a falon a családiak mellett szent képek csüngnek. A raktárhelyiségben olyan tárgyak találtak otthonra, amelyeket nem használtak minden nap, ilyenek a disznóvágás eszközei vagy a kerti szerszámok, és megjegyezte, hogy Újkígyós specialitásával, dohánylevéllel is lehet találkozni.
Nem csak tárgyakat kell látni önmagukban
A Kígyósi Kincsesházat megáldotta Ilyés Zsolt plébános, aki szerint mindez egy otthon. Mint fogalmazott, a gyűjteményben nem tárgyakat kell látni önmagukban, fel kell eleveníteni az ősök hitét is, azt, ami mozgatta őket, meg kell maradni mellette. Áldást kért, hogy Újkígyóson ne csak múlt, hanem a jelen mellet jövő is legyen.
A Kígyósi Kincsesházat a régmúlt tárgyaival töltötték megFotók: Bencsik Ádám
Nullkilométeres a találkozó, de majd száz autó- és motorcsodát láthattak - galériával, videóval