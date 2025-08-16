Nyolc helyiségben ismerhetik meg a fiatalok a nagyszülők életét - galériával, videóval

Oláh Timót, Újkígyós polgármestere elmondta, hogy az elmúlt években adtak át bölcsődét, óvodát, járdát és utat, és hogy most a Kígyósi Kincsesház felavatásával, valamint a szintén szombatra szervezett strandos programmal a múlt előtt tiszteleghetnek. Emlékeztetett, hogy az önkormányzat vásárolta meg a Petőfi utca 51. szám alatti ingatlant, és hogy abba az Újkígyósi Múltidéző Egyesület lehelt életet. Amikor belépett a helytörténeti gyűjtemény épületébe, úgy érezte magát, mintha hazatért volna, hiszen olyan berendezések vannak benne, mint anno voltak a szülői házban. Úgy véli, komoly értéket teremtettek a Kígyósi Kincsesház révén a városban, egy olyan helyet, ahol meg lehet mutatni, hogyan éltek egykor az emberek.

Átadták a Kígyósi Kincsesházat, a helytörténeti gyűjteményt szombaton Újkígyóson, nyolc helyiséget rendeztek be a régmúlt tárgyaival. Fotó: Bencsik Ádám

Az Újkígyósi Múltidéző Egyesület kapta meg az ingatlant

Az Újkígyósi Múltidéző Egyesület elnöke, Szűcs Istvánné elmondta, hogy 2021-ben máshol nyitottak kiállítást, amelyet több évnyi gyűjtőmunka előzött meg. A gyűjtőmunka folytatódott, ezért aztán kinőtték azt a teret. Két hónappal ezelőtt kapták meg a Petőfi utca 51. szám alatti ingatlan kulcsát, hogy rendezzék be, és rengetegen segítették önkéntes munkával a felújítást, a berendezést. Hangsúlyozta, hogy nemcsak megőrzik a múltat, hanem abba betekintést is engednek. Jelezte, hogy az egyesület megkapta használatba az ingatlant, így ott is működik majd, többek között szakköröket indítanak.

A tiszta szobában van egy kakukktojás

Energiasokk érte, és mindezt akkor kezdte érezni, amikor hazatért – mondta dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja, hozzátéve, hogy sok-sok régi ismerőssel találkozott. Úgy véli, hogy a Kígyósi Kincsesházban valódi kincsek vannak, nagyszerűnek nevezte a helytörténeti gyűjteményt, megjegyezte ugyanakkor, hogy a tiszta szobában van egy kakukktojás.

A múltidézés több ok miatt is fontos – folytatta. Szerinte minden generációnak tudomásul kell vennie, hogy a világ nem vele kezdődött. Szükség van lángőrzőkre, de olyanokra is, akik lángok gyújtanak. Beszélt arról, hogy újkígyósinak lenni nem földrajzi kérdés, mindez a vágyakról, a lehetőségekről, az emlékezésről és az összetartozásról szól. Hangsúlyozta, hogy az összefogás mindig is az újkígyósiak egyik erőssége volt, és külön dicsért két civil szervezetet, az Újkígyósi Múltidéző Egyesületet és az Összefogás Újkígyósért Közhasznú Egyesületet.