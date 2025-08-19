augusztus 19., kedd

Már vágják a szalagot: egyre közelebb az új KFC megnyitása

Címkék#Csabai út#gyorsétteremlánc#KFC#Gyula

Újabb jelentős mérföldkőhöz ért az új Békés vármegyei gyorsétterem építése. Már a KFC-logók is felkerültek az épületre.

Pocsaji Richárd

Hírportálunkon többször is foglalkoztunk a gyulai KFC építésével. Márciusban írtunk arról, hogy építkezés kezdődött a Csabai úton, a Tesco Hipermarket és az Interspar Hipermarket közötti területen.

KFC: egyre közelebb a gyulai átadás.
Már a logók alapján is egyértelmű, hogy KFC nyílik Gyulán. Fotó: Kiss Zoltán

Júliusban már zajlott a toborzás

Júliusban írtunk arról, hogy a cég éttermi és gyorséttermi munkatársakat is keres. Feladatai közé tartozik a pénztárgép kezelése, a konyhai feladatok, a KFC vendégélmény és a minőségi kiszolgálás biztosítása és a KFC mindig friss és minőségi termékeinek garantálása. A kereset átlag bruttó 381 ezer forint/hónap. Akkor azt is megírtuk, hogy a szeptemberi nyitás a valószínű.

Egyre közelebb a gyulai KFC átadása

Hogy ősszel már Gyulán is falatozhatunk a népszerű gyorsétteremlánc ételeiből, már egyre valószínűbb: a napokban felkerültek a cég logói is az épületre, láthatóan jól halad a beruházás.

Követi a McDonald’s is?

Egyébként könnyen lehet, hogy nem a KFC lesz az egyetlen új gyorsétterem Gyulán, hiszen továbbra is tartja magát a hír, hogy McDonald’s nyílik a fürdővárosban. Hogy ez hol lehet, arról korábban beszámoltunk.

 

 

