Már könnyebb átkerekezni a szomszédos településre – sokan meg is tették

Szelezsán György, Elek polgármestere, a kerékpártúra egyik szervezője elmondta, mindkét településen nagyon örülnek a megújult útszakasznak, hiszen az évtizedek óta meglehetősen rossz állapotban volt már. Kiemelte, az utat rengeteg eleki és kétegyházi lakos használja nap mint nap, barátok, családok élnek egymástól csupán néhány kilométerre, ezért is nagyon fontos, hogy elkészült a beruházás.

Elekről indult az útavató kerékpártúra Fotó: Lehoczky Péter

– A kerékpáros rendezvénnyel a két település közötti kapcsolatot szeretnénk erősíteni, szerintünk ugyanis annak van jövője, ha a települések együttműködnek. Közösen sokkal több mindent el tudunk érni, mint egymással versenyezve – sorolta. Hozzátette, régebben, még az ő gyerekkorában is nagy volt a rivalizálás Kétegyháza és Elek között, ennek azonban már szerencsére egy jó ideje vége.

Az útavató kerékpártúra Elekről indult

– Tényleg annak van csak értelme, ha a településen lakók összefognak, együtt gondolkodnak és egy közös célt kitűzve tudnak dolgozni. Ilyen cél volt például ennek az útszakasznak a felújítása is. A beruházás létrejöttén a két település önkormányzata mellett sokat dolgozott a két választókerület országgyűlési képviselője, Herczeg Tamás, valamint dr. Kovács József, illetve dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja is – részletezte.