Minden lépés ajándék: így változott meg egy sérült kutya élete – videóval

Sosem gondolták volna, hogy ennyire fognak örülni egy kutya első lépéseinek. Amikor a Kismancsból Tappancs Állatvédő Egyesület önkéntesei egy kis falu szélén, az első két lábán magát húzva találtak rá a sérült Bambira, rögtön tudták: segíteniük kell. Bár aggódtak, hogyan tudják majd ellátni, szerencsére a hólyagját és a szükségleteit magától is el tudta végezni – ami nagy könnyebbséget jelentett. Így kezdődött el a kerekeskocsis kutya története.

Bambi, a kerekeskocsis kutya új esélyt kapott egy szebb életre. Fotó: Kismancsból Tappancs Állatvédő Egyesület

Nem volt könnyű diagnózis

Ahogy az egyesület Facebook-bejegyzésében olvasható, az állatorvosi vizsgálat nem adott sok okot a bizakodásra: Bambi állapota már régóta fennállt, műtétre nem volt lehetőség. Az egyik hátsó láb amputálását és kerekeskocsi használatát javasolták számára. Az egyesület tagjai könnyen elcsüggedhettek volna, ám Bambi minden apró gesztust – például amikor kicserélték alatta a pelenkát – olyan hálásan fogadott, hogy nem adhatták fel.

Így lett Bambi kerekeskocsis kutya

A megoldást végül egy budapesti, speciális állatsegítő eszközöket forgalmazó boltban találták meg. A német társszervezet által adományozott használt kocsi helyett egy, méretre szabott járgányt ajánlottak neki. Bár Bambi idegenkedik minden új dologtól, ott, a hosszú út után hagyta, hogy felpróbálják. Az ijedtség mellett mintha még el is mosolyodott volna – talán azért, mert rájött, hogy valami olyat kapott, amiben eddig sosem volt része.

Könnyek és mosoly az első lépéseknél

Az első lépések megható pillanatait az önkéntesek örömmel és könnyekkel figyelték. Míg a legtöbb kutyának két hét kell, hogy hozzászokjon a kerekeskocsihoz, Bambi már két-három nap után magabiztosan indult útnak, és felfedezte a világot egy régen elfeledett nézőpontból. Korábbi ellenkezése, hogy a hátsó részét megérintsék, teljesen megszűnt, ami szükséges is, amikor beteszik vagy kiveszik a kocsiból.

Új esély a teljesebb életre

Most fizioterápiás foglalkozások várnak rá, hogy a kerekeskocsiban való mozgás hosszú távon is kényelmes legyen számára. Aki szeretne hozzájárulni a kerekeskocsi, a budapesti út és a kezelések költségeihez, az a bejegyzésben találja meg az utaláshoz szükséges adatokat.