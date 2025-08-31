1 órája
Nagy változás jön a fizetős utakon – és 7 retró játék, amit sosem felejtünk el
Éves szinten 2 milliárd forinttal több marad az emberek zsebében. A jelentős megtakarítás annak köszönhető, hogy szeptember elsejétől megszüntették az autópálya-matricát terhelő kényelmi díjat. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. augusztus 31-én.
– Szeptembertől nem kell kényelmi díjat fizetni az online autópályamatrica megvásárlása során. Ennek az intézkedésnek köszönhetően, jelentős lesz a megtakarítás, éves szinten több mint 2 millárd forintot spórolhatnak a vásárlók – olvasható az Energiaügyi Minisztérum közösségi oldalán.
Megszüntették az autópálya-matricát terhelő kényelmi díjat
Szeptember elseje idén nem csak az iskolakezdés napja. Megszüntettük az autópálya-matricát terhelő kényelmi díjat, ezért mindenki kevesebbet fizet az e-matricáért
– mondta el a videóban Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára.
Hiába kezdő, rögtön szagot fogott: így buktatta le Süti a drogdílert
Szolgálatba állt a fiatal németjuhász rendőrkutya, és máris bizonyított Purecse Tamás rendőr zászlós, a Gyulai Rendőrkapitányság munkatársa oldalán. Süti, a rendőrkutya az egyik első bevetése során szimatot fogott, és a drogdíler is tudta, hogy onnantól kár bármit is tagadnia.
Megrázó videó került elő a férfiról, aki el akarta dobni az életét
Megrendítő pillatanoknak lehettek szemtanúi azok a járókelők, akik Békéscsabán a Csaba Centernél sétáltak szombaton délután. Egy kétségbeesett férfi a bevásárlóközpont parkolóházának harmadik szintjén kimászott a korlátra. Az öngyilkossági kísérlet megrázó videón is látható.
A gyulai várkertben pattogtak a mancsok – látványos bemutatót tartottak - galériával, videóval
Kutyák hódították meg szombaton délután a gyulai várkertet. A Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub látványos bemutatót tartott a különleges környezetben, a kutya agility ezúttal is nagy sikert aratott.
Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub látványos bemutatójaFotók: Beol.hu
A kutya agility végén barátkozni is lehetett a négylábúakkal
A nézők többször is tapssal jutalmazták a látványos produkciót, a legvégén lehetett barátkozni a kutyákkal, kicsit megsimogatni a négylábúakat.
Életet hoz a víz: látványos fotókon és videón, hogyan kel életre a korábbi folyókanyarulat
Látványos képeken mutatta be a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG), hogy miként halad a vízvisszatartás a Körösladányi öntözőrendszer hatásterületén elhelyezkedő mélyfekvésű területeken és érvonulatokon Gyomaendrőd térségében. A Vizet a tájba program hatására óriási változás érzékelhető a területen.
Újra élet költözött a hajdani folyókanyarulatbaFotók: Domokos Balázs, KÖVIZIG Facebook-oldala
Az előzményekről korábban kifejtették, a „Vizet a tájba” program keretein belül újabb felajánlás érkezett KÖVIZIG-hez, amelyben a körösladányi öntözőrendszer hatásterületén elhelyezkedő mélyfekvésű területeken és érvonulatokon nyílik lehetőség vízvisszatartásra.
7 retró játék, amiért sírva könyörögtünk, és azóta is imádattal gondolunk rájuk
Gyerekkorunk népszerű játékai nem csupán időtöltést jelentettek a számunkra, hanem igazi érzelmi hullámvasutat. Azt hittük, hogy örökre velünk maradnak, ezért nagyon sírtunk, ha eltörtek. Ha pedig pótolták a szüleink, akkor ujjongtunk, hogy kaptunk egy másikat. Megnéztük, milyen játékok voltak a Labubu elődjei.
