Nagy változás jön a fizetős utakon – és 7 retró játék, amit sosem felejtünk el

Éves szinten 2 milliárd forinttal több marad az emberek zsebében. A jelentős megtakarítás annak köszönhető, hogy szeptember elsejétől megszüntették az autópálya-matricát terhelő kényelmi díjat. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. augusztus 31-én.

Beol.hu

– Szeptembertől nem kell kényelmi díjat fizetni az online autópályamatrica megvásárlása során. Ennek az intézkedésnek köszönhetően, jelentős lesz a megtakarítás, éves szinten több mint 2 millárd forintot spórolhatnak a vásárlók – olvasható az Energiaügyi Minisztérum közösségi oldalán. 

kényelmi díj megszüntetése
A kényelmi díj megszűnt, jelentős lesz a megtakarítás. Forrás: MW Archív

Megszüntették az autópálya-matricát terhelő kényelmi díjat

Szeptember elseje idén nem csak az iskolakezdés napja. Megszüntettük az autópálya-matricát terhelő kényelmi díjat, ezért mindenki kevesebbet fizet az e-matricáért

 – mondta el a videóban Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára.

Hiába kezdő, rögtön szagot fogott: így buktatta le Süti a drogdílert

Szolgálatba állt a fiatal németjuhász rendőrkutya, és máris bizonyított Purecse Tamás rendőr zászlós, a Gyulai Rendőrkapitányság munkatársa oldalán. Süti, a rendőrkutya az egyik első bevetése során szimatot fogott, és a drogdíler is tudta, hogy onnantól kár bármit is tagadnia.

Ahogy belépett a szobába, Süti, a rendőrkutya egyből tudta, hogy drogot talál majd. Fotó: police.hu

Megrázó videó került elő a férfiról, aki el akarta dobni az életét

Megrendítő pillatanoknak lehettek szemtanúi azok a járókelők, akik Békéscsabán a Csaba Centernél sétáltak szombaton délután. Egy kétségbeesett férfi a bevásárlóközpont parkolóházának harmadik szintjén kimászott a korlátra. Az öngyilkossági kísérlet megrázó videón is látható.

Megrázó videó: a férfi kétségbeesését szemtanúk is látták.  Forrás:  Illusztráció: Shutterstock

 

A gyulai várkertben pattogtak a mancsok – látványos bemutatót tartottak - galériával, videóval

Kutyák hódították meg szombaton délután a gyulai várkertet. A Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub látványos bemutatót tartott a különleges környezetben, a kutya agility ezúttal is nagy sikert aratott.

Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub látványos bemutatója

Fotók: Beol.hu

A kutya agility végén barátkozni is lehetett a négylábúakkal

A nézők többször is tapssal jutalmazták a látványos produkciót, a legvégén lehetett barátkozni a kutyákkal, kicsit megsimogatni a négylábúakat. 

Életet hoz a víz: látványos fotókon és videón, hogyan kel életre a korábbi folyókanyarulat

Látványos képeken mutatta be a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG), hogy miként halad a vízvisszatartás a Körösladányi öntözőrendszer hatásterületén elhelyezkedő mélyfekvésű területeken és érvonulatokon Gyomaendrőd térségében. A Vizet a tájba program hatására óriási változás érzékelhető a területen.

Újra élet költözött a hajdani folyókanyarulatba

Fotók: Domokos Balázs, KÖVIZIG Facebook-oldala

Az előzményekről korábban kifejtették, a „Vizet a tájba” program keretein belül újabb felajánlás érkezett KÖVIZIG-hez, amelyben a körösladányi öntözőrendszer hatásterületén elhelyezkedő mélyfekvésű területeken és érvonulatokon nyílik lehetőség vízvisszatartásra.

7 retró játék, amiért sírva könyörögtünk, és azóta is imádattal gondolunk rájuk

Gyerekkorunk népszerű játékai nem csupán időtöltést jelentettek a számunkra, hanem igazi érzelmi hullámvasutat. Azt hittük, hogy örökre velünk maradnak, ezért nagyon sírtunk, ha eltörtek. Ha pedig pótolták a szüleink, akkor ujjongtunk, hogy kaptunk egy másikat. Megnéztük, milyen játékok voltak a Labubu elődjei.

A Moncsicsi egy korszak ikonikus játéka volt. Forrás: Fortepan / Magyar Rendőr

 

