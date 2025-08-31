Nagy változás jön a fizetős utakon – és 7 retró játék, amit sosem felejtünk el

– Szeptembertől nem kell kényelmi díjat fizetni az online autópályamatrica megvásárlása során. Ennek az intézkedésnek köszönhetően, jelentős lesz a megtakarítás, éves szinten több mint 2 millárd forintot spórolhatnak a vásárlók – olvasható az Energiaügyi Minisztérum közösségi oldalán.

A kényelmi díj megszűnt, jelentős lesz a megtakarítás. Forrás: MW Archív

Megszüntették az autópálya-matricát terhelő kényelmi díjat

Szeptember elseje idén nem csak az iskolakezdés napja. Megszüntettük az autópálya-matricát terhelő kényelmi díjat, ezért mindenki kevesebbet fizet az e-matricáért

– mondta el a videóban Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára.

Hiába kezdő, rögtön szagot fogott: így buktatta le Süti a drogdílert

Szolgálatba állt a fiatal németjuhász rendőrkutya, és máris bizonyított Purecse Tamás rendőr zászlós, a Gyulai Rendőrkapitányság munkatársa oldalán. Süti, a rendőrkutya az egyik első bevetése során szimatot fogott, és a drogdíler is tudta, hogy onnantól kár bármit is tagadnia.

Ahogy belépett a szobába, Süti, a rendőrkutya egyből tudta, hogy drogot talál majd. Fotó: police.hu

Megrázó videó került elő a férfiról, aki el akarta dobni az életét

Megrendítő pillatanoknak lehettek szemtanúi azok a járókelők, akik Békéscsabán a Csaba Centernél sétáltak szombaton délután. Egy kétségbeesett férfi a bevásárlóközpont parkolóházának harmadik szintjén kimászott a korlátra. Az öngyilkossági kísérlet megrázó videón is látható.

Megrázó videó: a férfi kétségbeesését szemtanúk is látták. Forrás: Illusztráció: Shutterstock

A gyulai várkertben pattogtak a mancsok – látványos bemutatót tartottak - galériával, videóval

Kutyák hódították meg szombaton délután a gyulai várkertet. A Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub látványos bemutatót tartott a különleges környezetben, a kutya agility ezúttal is nagy sikert aratott.