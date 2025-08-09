Interaktív térkép segíti a Békés vármegyei utasokat is a Keleti lezárása miatt

A Keleti pályaudvar augusztus 25-én induló és négy héten át tartó lezárása sokak számára kellemetlenséggel jár – ezért a lehető legnagyobb odafigyeléssel szerveztük meg utasaink utaztatását: a BKK-val szoros együttműködésben villamosjárat-sűrítéssel, buszpótlással, valamint megerősített helyszíni jelenléttel segítjük a zavartalan közlekedést és a folyamatos tájékoztatást – fogalmazott Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

A Keleti pályaudvart hamarosan lezárják, a Budapest-Békéscsaba vonatokon közlekedőknek is érdemes figyelniük.

A Budapest-Békéscsaba vonaton közlekedőknek is érdemes odafigyelniük a változásokra.

Keleti pályaudvar lezárása: interaktív térkép is segít

Az utasok számára tájékoztató aloldalt indítottak, amely péntektől interaktív térképekkel bővült, és már tervezhetők az augusztus végi, szeptemberi utazások a MÁV-csoport online utazástervező felületein (MÁV és MÁV+ applikáció, EMMA, jegy.mav.hu).

Folyamatosan frissítik az információkat

A mavcsoport.hu/keleti weboldalt folyamatosan frissítik azon információkkal, amelyek segítik az utasokat, hogy előre átgondolják utazásaikat a Keleti pályaudvar forgalmi szünetelésének idejére. Július végétől már elérhetők a főbb menetrendi változások leírásai, alternatív eljutási javaslatok, jegyértékesítési, ügyfélszolgálati ügyek, valamint az utazás megtervezését segítő hálózati térképek.

Mit tud az interaktív térkép?

Péntektől olyan interaktív térképeket is elhelyeztek a weboldalon, melyeken az utasok által használt főbb kiindulási állomásokra kattintva felsorolják az utazási lehetőségeket, és kiemelik azokat az átszállási pontokat, ahonnan a fővároson belüli HÉV-, VOLÁN- vagy BKK-járatokkal tovább lehet utazni a célállomás felé.

A módosított menetrendek is elérhetők

A módosított menetrendek is elérhetők már a vágányzári aloldalukon a megfelelő, Keleti pályaudvart érintő vonalakra kattintva vagy azokhoz legörgetve, továbbá az online felületeken is, így már lehet a vonatokra keresni az új menetrendek alapján a MÁV és a MÁV+ applikáció, az EMMA vagy a jegy.mav.hu segítségével.

Már a vágányzári időszak előtt két héttel minden térségre kiterjedő tájékoztatást állítottak össze az utasok számára az ideiglenes forgalmi rend kínálta lehetőségek minél pontosabb megismerése és minél teljesebb kihasználása érdekében. Arra kérik az utasokat, hogy ebben a néhány hétben tájékozódjanak a mavcsoport.hu/keleti weboldalon, és kezdjék el időben megtervezni az augusztus végi, illetve a szeptemberi utazásukat.