Négy hét pihenőn a Keleti pályaudvar, mutatjuk mi vár ránk!

– Augusztus 25-én négy hétre bezár a Keleti pályaudvar, hogy utána megújult formában állhasson az utazóközönség rendelkezésére. E négy hét alatt módosul az érintett vonatok menetrendje, a szerelvények átmenetileg nem érkeznek a Keletibe és nem is indulnak onnan – olvasható a vg.hu cikkében. A Keleti pályaudvar felújítása miatti forgalmi szünet számos belföldi és nemzetközi vasúti útvonalat érint.

A Keleti pályaudvar lezárása a békéscsabai vonalat is érinti. Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A lezárás idején jelentősen módosul a menetrend a győri, a pécsi, a hatvani–miskolci és az újszászi–békéscsabai vonalakon, valamint a nemzetközi járatoknál. Mint írják, a MÁV csoport az utasokat sűrített BKK-járatokkal, buszpótlással, interaktív térképekkel és frissített online menetrendekkel segíti. Ebben szorosan együttműködik a BKK-val: sűrítik a villamosjáratokat, buszpótlást biztosítanak, és megerősített helyszíni jelenléttel segítik az utasokat. A MÁV interaktív térkép aloldalán a főbb kiindulási állomásokra kattintva részletesen láthatók az alternatív eljutási lehetőségek. A térképek kiemelik azokat az átszállási pontokat is, ahonnan HÉV-, a Volán- vagy BKK-járatokkal lehet tovább utazni a célállomás felé. Az oldalon már július végétől elérhetők a főbb menetrendi változások, alternatív útvonaljavaslatok, valamint az ügyfélszolgálati és jegyvásárlási információk.

A pályaudvar lezárása miatt a Békés vármegyei utasokat egy interaktív térkép is segíti .

