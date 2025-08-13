augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

34°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lezárás

50 perce

Négy hét pihenőn a Keleti pályaudvar, mutatjuk mi vár ránk!

Címkék#felújítás#Békés vármegye#lezárás#vonat#Keleti pályaudvar#interaktív térkép

Augusztus 25-én megkezdődik hazánk legjelentősebb vasúti csomópontjának 4,4 milliárd forintba kerülő felújítása. Ez alatt az idő alatt a Keleti pályaudvar nem indít és nem is fogad utasokat. A forgalmi szünet számos belföldi és nemzetközi vonat útvonalat érint.

Beol.hu

– Augusztus 25-én négy hétre bezár a Keleti pályaudvar, hogy utána megújult formában állhasson az utazóközönség rendelkezésére. E négy hét alatt módosul az érintett vonatok menetrendje, a szerelvények átmenetileg nem érkeznek a Keletibe és nem is indulnak onnan – olvasható a vg.hu cikkében. A Keleti pályaudvar felújítása miatti forgalmi szünet számos belföldi és nemzetközi vasúti útvonalat érint.

A Keleti Pályaudvart augusztus 25-én zárják le.
A Keleti pályaudvar lezárása a békéscsabai vonalat is érinti. Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A Keleti pályaudvar lezárása a békéscsabai vonalat is érinti

A lezárás idején jelentősen módosul a menetrend a győri, a pécsi, a hatvani–miskolci és az újszászi–békéscsabai vonalakon, valamint a nemzetközi járatoknál. Mint írják, a MÁV csoport az utasokat sűrített BKK-járatokkal, buszpótlással, interaktív térképekkel és frissített online menetrendekkel segíti. Ebben szorosan együttműködik a BKK-val: sűrítik a villamosjáratokat, buszpótlást biztosítanak, és megerősített helyszíni jelenléttel segítik az utasokat. A MÁV interaktív térkép aloldalán a főbb kiindulási állomásokra kattintva részletesen láthatók az alternatív eljutási lehetőségek. A térképek kiemelik azokat az átszállási pontokat is, ahonnan HÉV-, a Volán- vagy BKK-járatokkal lehet tovább utazni a célállomás felé. Az oldalon már július végétől elérhetők a főbb menetrendi változások, alternatív útvonaljavaslatok, valamint az ügyfélszolgálati és jegyvásárlási információk.

A pályaudvar lezárása miatt a Békés vármegyei utasokat egy interaktív térkép is segíti .

A részletesebb menetrendi változásokról és a felújítás részleteiről a vg.hu cikkében olvashatunk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu