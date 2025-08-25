Mától új irányt vettek a csabai vonatok – irány a Nyugati! - galériával, videóval

Hétfőn kora délután körülnéztünk a békéscsabai vasútállomáson a Keleti pályaudvar bezárása kapcsán is.

A békéscsabai vasútállomáson teljes körű a tájékoztatás, az utasok is nyugodtan fogadták a változást. Fotó: Kiss Zoltán

A Keleti pályaudvar bezárása miatt máshogy mennek a vonatok

A tájékoztatás teljes körű volt, az elektronikus menetrenden olvashatták, a hangosbemondóban hallhatták az utasok, hogy a fővárosba tartó vonatok a Nyugati pályaudvarra érkeznek, illetve onnan indulnak. Akad egyébként olyan járat, a hajnali 2 óra 27-kor induló, ami Kelenföldre fut be, de ez ebben a délután 1 órai időpontban nem volt aktuális. Kicsit hallgatóztunk a jegykiadóknál is, ahol szintén tájékoztatták a Budapest felé utazókat a változásról. A hír egyébként senkit nem ért váratlanul, mindenki tudott már róla.

Teljes körű a tájékoztatás

Természetesen kisétáltunk a 13.20-kor induló budapesti vonathoz is. Mind magán a szerelvényen, mind a peronnál kiírták, hogy a vonat a Nyugatiba viszi az utasokat. A vágánynál kitett tájékoztatáson az is szerepelt, hogy Keleti helyet a Nyugatiba közlekedik a járat a módosított menetrend szerint.

Közben beszédbe elegyedtünk néhány utassal is. Ezen a hétfő kora délutáni órán egyébként nem voltak nagyon sokan. A legtöbben azt mondták, hogy nem igazán zavarja őket, hogy a Nyugati a végállomás, sőt, akadt, aki úgy fogalmazott, számára pozitív a változás, mert a Nyugati közelebb van az úti céljához. Egy idősebb férfi mondta egyedül, hogy neki kicsit nehezíti a dolgát a változás, mert korábban a Keletiből indult tovább nyugat felé egy másik vonattal, most pedig át kell utazni Kelenföldre, de ezt ő sem tartotta komolyabb problémának.