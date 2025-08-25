augusztus 25., hétfő

Felújítás

1 órája

Mától új irányt vettek a csabai vonatok – irány a Nyugati! - galériával, videóval

Címkék#beol videó#Nyugati pályaudvarra#Budapest#vonat#békéscsabai vasútállomás

Alapjaiban változott meg a vasúti közlekedés Békéscsaba-Budapest között mától. A Keleti pályaudvar bezárása miatt a vonatok a vármegyeszékhelyről máshova érkeznek meg a fővárosban, és máshonnan is indulnak.

Papp Gábor

Hétfőn kora délután körülnéztünk a békéscsabai vasútállomáson a Keleti pályaudvar bezárása kapcsán is.

Keleti pályaudvar bezárása, ezentúl a Nyugati pályaudvarra érkeznek Békéscsabáról a vonatok
A békéscsabai vasútállomáson teljes körű a tájékoztatás, az utasok is nyugodtan fogadták a változást. Fotó: Kiss Zoltán

A Keleti pályaudvar bezárása miatt máshogy mennek a vonatok

A tájékoztatás teljes körű volt, az elektronikus menetrenden olvashatták, a hangosbemondóban hallhatták az utasok, hogy a fővárosba tartó vonatok a Nyugati pályaudvarra érkeznek, illetve onnan indulnak. Akad egyébként olyan járat, a hajnali 2 óra 27-kor induló, ami Kelenföldre fut be, de ez ebben a délután 1 órai időpontban nem volt aktuális. Kicsit hallgatóztunk a jegykiadóknál is, ahol szintén tájékoztatták a Budapest felé utazókat a változásról. A hír egyébként senkit nem ért váratlanul, mindenki tudott már róla.

Teljes körű a tájékoztatás

Természetesen kisétáltunk a 13.20-kor induló budapesti vonathoz is. Mind magán a szerelvényen, mind a peronnál kiírták, hogy a vonat a Nyugatiba viszi az utasokat. A vágánynál kitett tájékoztatáson az is szerepelt, hogy Keleti helyet a Nyugatiba közlekedik a járat a módosított menetrend szerint.

Közben beszédbe elegyedtünk néhány utassal is. Ezen a hétfő kora délutáni órán egyébként nem voltak nagyon sokan. A legtöbben azt mondták, hogy nem igazán zavarja őket, hogy a Nyugati a végállomás, sőt, akadt, aki úgy fogalmazott, számára pozitív a változás, mert a Nyugati közelebb van az úti céljához. Egy idősebb férfi mondta egyedül, hogy neki kicsit nehezíti a dolgát a változás, mert korábban a Keletiből indult tovább nyugat felé egy másik vonattal, most pedig át kell utazni Kelenföldre, de ezt ő sem tartotta komolyabb problémának.

Teljes körű tájékoztatás a békéscsabai vasútállomáson

Fotók: Kiss Zoltán

 

Hétfőn kezdődött a négy héten át tartó felújítás

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalán adott tájékoztatást arról, hogy ma elkezdődött a Keleti pályaudvar 4 hétig tartó műszaki felújítása. 

– Ez a beavatkozás talán kevésbé látványos, műszaki szempontból azonban annál fontosabb: az állomás kritikus vasúti infrastruktúráját újítjuk meg. A beruházást úgy hajtjuk végre, hogy a menetrendi kínálat nem csökken, a felújítás hetei alatt is ugyanannyi vonat közlekedik, hasonló vagy nagyobb kapacitással, mint korábban. Csupán az induló- és végállomások változnak ideiglenesen: a Keleti szerepét időlegesen a Nyugati, a Kelenföld és Kőbánya-felső állomások, illetve további átszálló pontok veszik át, ahol a vasút és a főváros közlekedési csomópontjait a megszokott fővárosi járatok és új lehetőségek, MÁVbuszok, illetve expresszvillamosok is összekötik egymással. Fontos, hogy az első napokban senki ne induljon útnak anélkül, hogy az alternatív eljutási módokról tájékozódott volna. Ezt a legkényelmesebben és leginkább „személyre szabottan” mavcsoport.hu/keleti oldalon teheti meg mindenki – fogalmazott.

A legfőbb változások

Ebben a cikkünkben írtunk arról, hogy melyek a legfőbb Békéscsaba-Budapest vonatokat érintő változások, az átszálló pontokat is összeszedtük.

InterCityk, sebesvonatok

A Békés InterCityk és Békés InterRégiók, a sebesvonatok és a nemzetközi vonatok kiindulási és végállomása a Nyugati pályaudvar lesz. Ezek a vonatok Cegléd felé kerülővel, a szolnoki vonalszakaszon közlekednek; megállnak 

  • Zuglóban, 
  • Kőbánya-Kispesten 
  • és Cegléden is. 

A megszokott alapmenetrend szerint közlekednek Szolnoktól Békéscsaba irányába, illetve onnan Szolnok felé. A Nyugati pályaudvarra érkezik és onnan indul valamennyi Békéscsabán át közlekedő nemzetközi InterCity, ezek megállnak Zuglóban, Kőbánya-Kispesten és Cegléden is.

 

 

