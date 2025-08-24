1 órája
Hétfőn zár a Keleti, költözik a vonatforgalom – mit jelent ez a Békés vármegyei utasoknak?
Óriási változások lépnek életbe hétfőtől a vasúti közlekedésben. A Keleti pályaudvar bezár négy hétre, amivel párhuzamosan olyan forgalmi változások lesznek, amelyek a Budapest-Békéscsaba vasútvonalon közlekedőket is komolyan érintik.
A Keleti pályaudvar bezárásával kapcsolatos legfontosabb információkat gyűjtöttük össze cikkünkben. Hétfőtől folytatódik a pályaudvar pályahálózatának felújítása, ezért augusztus 25-én 4 hétre bezár a központi állomás. A megszokott járatok átmenetileg nem ide érkeznek és nem innen indulnak, így egyetlen békéscsabai vonat sem a keletibe fut majd be.
Keleti pályaudvar bezárása: melyik vonalakat érintik a változások?
A forgalmi változások jelentősen érintik a békéscsabai, a győri, pécsi, hatvani-miskolci vasútvonalokon közlekedőket, ugyanakkor az érintett vonalak mentén a MÁV-csoport több átszállási pontot alakít ki Budapest-szerte, ezek a HÉV-, VOLÁN-járataival és a BKK-járataival is könnyen elérhetők a főváros minden részéről. Javasolják, hogy az utasok a korlátozásban érintett időszakban az átszállási pontokon szálljanak fel vagy le. A menetrend-módosítások és az átszállások miatt az utazási idő megnövekedhet. A MÁV folyamatosan frissülő oldalával igyekszik naprakész információval segíteni az érintett szakaszokon utazókat.
Milyen munkálatokat végeznek el a négy hét alatt?
A Keleti pályaudvar teljes lezárására során olyan munkák lesznek, amelyeket csak a vonatforgalom teljes szüneteltetésekor lehet elvégezni, amikor a pályaudvar infrastruktúrája szabadon hozzáférhető. A MÁV saját forrásából – 4,4 millárd forint – végzett felújításának köszönhetően a Keleti pályaudvaron javulni fog a berendezések üzembiztonsága, jelentősen csökken majd a meghibásodások, az üzemzavarok száma. A vágányokon, a váltókon és a felsővezeték-hálózaton végzendő munkálatok jelentős mértékben javítani fogják a pályaudvarra érkező és onnan induló vonatok menetrendszerű közlekedését, azaz a pontosságot is.
A vasúti pályán végzett munkáknak köszönhetően – az előírt őszi utószabályozásokat követően – visszaemelik a pályára engedélyezett sebességet.
Mi történik a Budapest-Békéscsaba vasútvonalon?
Számunkra, Békés vármegyeiek számára kiemelten fontos, hogy hol lesznek az átszállási lehetőségek, az átszállópontok a Békéscsaba-Budapest vonatokkal kapcsolatban.
InterCityk, sebesvonatok
A Békés InterCityk és Békés InterRégiók, a sebesvonatok és a nemzetközi vonatok kiindulási és végállomása a Nyugati pályaudvar lesz. Ezek a vonatok Cegléd felé kerülővel, a szolnoki vonalszakaszon közlekednek; megállnak
- Zuglóban,
- Kőbánya-Kispesten
- és Cegléden is.
A megszokott alapmenetrend szerint közlekednek Szolnoktól Békéscsaba irányába, illetve onnan Szolnok felé. A Nyugati pályaudvarra érkezik és onnan indul valamennyi Békéscsabán át közlekedő nemzetközi InterCity, ezek megállnak Zuglóban, Kőbánya-Kispesten és Cegléden is.
A Hargita (IC 366, IC 367) és a Corona InterCityk (IC 406, IC 407) Kőbánya-Kispest állomástól, illetve Kőbánya-Kispestig közlekednek, és Kőbánya-Kispest–Cegléd–Szolnok útirányon haladnak. Megállnak Ferihegyen és Cegléden is.
Átszállási pontok
Rákos
Átszállási lehetőség a hatvani és az újszászi fővonalon utazóknak a Jászberényi úton az Örs vezér terére közlekedő helyközi VOLÁN és a helyi BKK buszokra (97E, 161, 161A, 161E, 168E), amelyekkel a külsőbb kerületek és az M2-es metró is elérhető.
Kőbánya
A pályafelújítás idején Kőbánya felsőn új, kiemelt átszállópont létesül, ugyanis itt lesz a hatvani és újszászi vonal elővárosi vonatainak végállomása. Kőbánya felső és a belváros közötti kapcsolatot a Puskás Ferenc Stadion metróállomáshoz csúcsidőben percenként induló MÁVbuszok, valamint a Blaha Lujza térre közlekedő 37-37 A jelzésű villamosok nyújtják, amelyek csúcsidőben 4 percenként indulnak.
A MÁV buszokkal az M2-es metró, a villamosokkal az M2-es és az M4-es metró érhető el, utóbbival pedig nemcsak a belváros, hanem Kelenföld vasútállomás is elérhető, ahonnan a nyugati országrészbe indulnak a vonatok. A nemzetközi vonatok esetében jelentős menetrendi változásokkal kell számolni, a korábban megvásárolt menetjegyek esetében is módosítások vannak az eredeti Keleti pályaudvari úti célhoz és indulási állomáshoz képest. Kérik, hogy minden érintett utas ellenőrizze utazása előtt a menetjegyét, és tájékozódjon a mavcsoport.hu/keleti oldalon, ahol számos hasznos információ megtalálható.
Hogyan működik a jegyértékesítés?
A Keleti pályaudvar földszintjén csak a kormányablak és a rendőrség üzemel a csarnokban végzett munkálatok miatt.
A belföldi és a nemzetközi jegyértékesítés és az ügyfélszolgálat az Utascentrumban lesz elérhető, augusztus 25-től szeptember 20-ig az aluljáró szint felől lesz megközelíthető, – kiépített biztonságos, fedett folyosón keresztül. Valamennyi jelenlegi Utascentrum szolgáltatás elérhető marad, így a csoportos utazások szervezése és a jegyátvétel is biztosított lesz.
A jegykiadó automaták, valamint a 9. vágány melletti Prémium váró (Premium Lounge), és a csomagmegőrző automaták nem lesznek elérhetők ebben az időszakban.
Miben segít az interaktív térkép?
Olyan interaktív térképeket is elhelyeztek a weboldalon, melyeken az utasok által használt főbb kiindulási állomásokra kattintva felsorolják az utazási lehetőségeket, és kiemelik azokat az átszállási pontokat, ahonnan a fővároson belüli HÉV-, VOLÁN- vagy BKK-járatokkal tovább lehet utazni a célállomás felé.
Elérhető az átmeneti menetrend
A vágányzári időszak alatt a MÁV-csoport minden térségre kiterjedő tájékoztatást ad utasainak, az ideiglenes forgalmi rend kínálta lehetőségek minél pontosabb megismerése és minél teljesebb kihasználása érdekében arra kérik utasaikat, hogy ebben a néhány hétben ne megszokásból utazzanak, indulás előtt tájékozódjanak, időben tervezzék meg utazásukat a MÁV-csoport hivatalosan felületein.
A módosított menetrendek az online felületeinken (MÁV app, EMMA, jegy.mav.hu) elérhetők.
Az állomások, megállóhelyek, vonatok kijelzőin, plakátokon és hangosbemondókon, továbbá az értékesítési csatornákon keresztül, valamint a BKK megállóiban és járatain is időben tájékoztatni fogják az utasokat.
A beruházás számokban
A szeptember 20-ig tartó teljes forgalomszünetelés alatt éjjel-nappal dolgoznak majd a szakemberek és a munkagépek, így megvalósul a számos megbízhatóságot javító és a pályasebesség emelését lehetővé tévő karbantartás: síneket, váltókat és több mint 2 ezer talpfát is cserélnek; ágyazatot pótolnak és három kilométernyi szakaszon ágyazatrostálást végeznek; 14 kilométeren szabályozzák a vágányokat; mintegy 16 kilométeren pedig a felsővezetéki hálózatot javítják.
Emellett a pályaudvar üzemi és utasforgalmi területeit ellátó elektromos elosztóberendezések karbantartását és cseréjét, valamint ezek távfelügyeleti rendszerbe kötését is tervezik. Átépítik az 1. és 2. vágányok közötti peront, az összes perontetőn is elvégzik a karbantartást, valamint javításokat végeznek a peronok járdáin.
A Keleti pályaudvar teljes lezárására alatt olyan munkákat végeznek, amelyeket csak a vonatforgalom teljes szüneteltetésekor lehet elvégezni, amikor a pályaudvar infrastruktúrája szabadon hozzáférhető. Az említett pályaudvari, budapesti lezárást ezek a munkálatok indokolják. A Keleti pályaudvart augusztus 25-én zárják le.
