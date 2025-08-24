Hétfőn zár a Keleti, költözik a vonatforgalom – mit jelent ez a Békés vármegyei utasoknak?

A Keleti pályaudvar bezárásával kapcsolatos legfontosabb információkat gyűjtöttük össze cikkünkben. Hétfőtől folytatódik a pályaudvar pályahálózatának felújítása, ezért augusztus 25-én 4 hétre bezár a központi állomás. A megszokott járatok átmenetileg nem ide érkeznek és nem innen indulnak, így egyetlen békéscsabai vonat sem a keletibe fut majd be.

A Keleti pályaudvar bezárása érinti a Békés megyeieket is. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Keleti pályaudvar bezárása: melyik vonalakat érintik a változások?

A forgalmi változások jelentősen érintik a békéscsabai, a győri, pécsi, hatvani-miskolci vasútvonalokon közlekedőket, ugyanakkor az érintett vonalak mentén a MÁV-csoport több átszállási pontot alakít ki Budapest-szerte, ezek a HÉV-, VOLÁN-járataival és a BKK-járataival is könnyen elérhetők a főváros minden részéről. Javasolják, hogy az utasok a korlátozásban érintett időszakban az átszállási pontokon szálljanak fel vagy le. A menetrend-módosítások és az átszállások miatt az utazási idő megnövekedhet. A MÁV folyamatosan frissülő oldalával igyekszik naprakész információval segíteni az érintett szakaszokon utazókat.

Milyen munkálatokat végeznek el a négy hét alatt?

A Keleti pályaudvar teljes lezárására során olyan munkák lesznek, amelyeket csak a vonatforgalom teljes szüneteltetésekor lehet elvégezni, amikor a pályaudvar infrastruktúrája szabadon hozzáférhető. A MÁV saját forrásából – 4,4 millárd forint – végzett felújításának köszönhetően a Keleti pályaudvaron javulni fog a berendezések üzembiztonsága, jelentősen csökken majd a meghibásodások, az üzemzavarok száma. A vágányokon, a váltókon és a felsővezeték-hálózaton végzendő munkálatok jelentős mértékben javítani fogják a pályaudvarra érkező és onnan induló vonatok menetrendszerű közlekedését, azaz a pontosságot is.

A vasúti pályán végzett munkáknak köszönhetően – az előírt őszi utószabályozásokat követően – visszaemelik a pályára engedélyezett sebességet.

Mi történik a Budapest-Békéscsaba vasútvonalon?

Számunkra, Békés vármegyeiek számára kiemelten fontos, hogy hol lesznek az átszállási lehetőségek, az átszállópontok a Békéscsaba-Budapest vonatokkal kapcsolatban.