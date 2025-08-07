Eldőlt, hogy lesz-e idén kecskeméti repülőnap

– Hetek, sőt hónapok óta találgatások tárgyát képezte, vajon megtartják-e idén a kecskeméti repülőnapot. Ahogy arról a baon.hu korábban már beszámolt, a különböző online felületeken egymásnak ellentmondó információk jelentek meg, egyes portálok a rendezvényre, augusztus 23–24-re már konkrét programokat is hirdettek, míg más források a bizonytalanságra hívták fel a figyelmet. Most azonban pont került a kérdés végére: a Honvédelmi Minisztérium Sajtóosztálya megkeresésükre megerősítette, hogy 2025-ben megrendezik-e a Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutatót.

Eldőlt megrendeik-e a kecskeméti repülőnapot. Fotó: MTI/Ujvári Sándor

Mint írják, az elmúlt hónapokban több programajánló portál is közzétette a kecskeméti repülőnap 2025 időpontját. A német légierő egyik századának Instagram-oldalán is feltűnt Kecskemét az Eurofighter Typhoon augusztusi bemutatóinak helyszínei között. Mindez tovább táplálta a találgatásokat. Azonban a hivatalos bejelentés hiánya már önmagában is erős jele volt annak, hogy az esemény megrendezése kérdéses. Mostanra ez egyértelműen eldőlt.

A Honvédelmi Minisztérium válasza lényegre törő volt:

– 2025-ben nem rendezik meg a Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutatót.

2021-ben a kecskeméti repülőnapon, a látogatók megismerkedhettek a Magyar Honvédség fegyvereivel, voltak szimulátorok és PTSZ lánctalpas „élményutazás” is.