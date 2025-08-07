augusztus 7., csütörtök

Hivatalos közlés

3 órája

Eldőlt, hogy lesz-e idén kecskeméti repülőnap

A Honvédelmi Minisztérium pontot tett egy neves rendezvény kapcsán felmerülő kérdésre. Kiderült, idén megtartják-e a kecskeméti repülőnapot.

Gál Csaba

– Hetek, sőt hónapok óta találgatások tárgyát képezte, vajon megtartják-e idén a kecskeméti repülőnapot. Ahogy arról a baon.hu korábban már beszámolt, a különböző online felületeken egymásnak ellentmondó információk jelentek meg, egyes portálok a rendezvényre, augusztus 23–24-re már konkrét programokat is hirdettek, míg más források a bizonytalanságra hívták fel a figyelmet. Most azonban pont került a kérdés végére: a Honvédelmi Minisztérium Sajtóosztálya megkeresésükre megerősítette, hogy 2025-ben megrendezik-e a Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutatót.

A kecskeméti repülőnap 2021-ben is sokakat vonzott.
Eldőlt megrendeik-e a kecskeméti repülőnapot. Fotó: MTI/Ujvári Sándor

Eldőlt megrendeik-e a kecskeméti repülőnapot

Mint írják, az elmúlt hónapokban több programajánló portál is közzétette a kecskeméti repülőnap 2025 időpontját. A német légierő egyik századának Instagram-oldalán is feltűnt Kecskemét az Eurofighter Typhoon augusztusi bemutatóinak helyszínei között. Mindez tovább táplálta a találgatásokat. Azonban a hivatalos bejelentés hiánya már önmagában is erős jele volt annak, hogy az esemény megrendezése kérdéses. Mostanra ez egyértelműen eldőlt.

A Honvédelmi Minisztérium válasza lényegre törő volt:

– 2025-ben nem rendezik meg a Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutatót.

Hogy mikor lehet legközelebb kecskeméti repülőnap, arról részletesen a baon.hu cikkében olvashatunk.

2021-ben a kecskeméti repülőnapon, a látogatók megismerkedhettek a Magyar Honvédség fegyvereivel, voltak szimulátorok és PTSZ lánctalpas „élményutazás” is.

 

