Felvették a felszerelést, irány a kiképzés! – galériával, videóval

A legutóbbi májusi, több mint félszáz bevonuló után ezúttal 94 főt vártak a Katonai Alapkiképzési Programra – számolt be róla Ulbert Dávid százados, a Magyar Honvédség Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred vitéz Fekete Imre 101. Területvédelmi Zászlóalj kiképzőszázadának századparancsnoka. Kiemelte, az érkezők ilyenkor veszik fel a felszerelést, kapják meg a különböző tájékoztatókat, körletet foglalnak, illetve kicsit ismerkednek a hellyel, ahol összesen 10 hetet töltenek majd el.

Közel százan vonultak be a Katonai Alapkiképzési Program keretében hétfőn Békéscsabán. Fotó: Kiss Zoltán

– A két hetes fizikai alapozó időszakot követően egy öt hetes alapkiképzés következik, amit két hét lövész alapozó felkészítés követ, majd egy hét esküre történő felkészülés jön, a felkészítést pedig maga az eskü zárja – fogalmazott.

Hozzátette, menet közben mindig van valamennyi lemorzsolódás, főleg az elején, azonban később marad egy kemény mag, ahonnan általában már csak nagyon indokolt esetben távozik valaki idő előtt.