Felvették a felszerelést, irány a kiképzés! – galériával, videóval
Minden eddiginél többen vonultak be katonának hétfőn Békéscsabán. A közel száz leendő honvéd a Katonai Alapkiképzési Program keretében érkezett az AB Expo területére.
A legutóbbi májusi, több mint félszáz bevonuló után ezúttal 94 főt vártak a Katonai Alapkiképzési Programra – számolt be róla Ulbert Dávid százados, a Magyar Honvédség Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred vitéz Fekete Imre 101. Területvédelmi Zászlóalj kiképzőszázadának századparancsnoka. Kiemelte, az érkezők ilyenkor veszik fel a felszerelést, kapják meg a különböző tájékoztatókat, körletet foglalnak, illetve kicsit ismerkednek a hellyel, ahol összesen 10 hetet töltenek majd el.
– A két hetes fizikai alapozó időszakot követően egy öt hetes alapkiképzés következik, amit két hét lövész alapozó felkészítés követ, majd egy hét esküre történő felkészülés jön, a felkészítést pedig maga az eskü zárja – fogalmazott.
Hozzátette, menet közben mindig van valamennyi lemorzsolódás, főleg az elején, azonban később marad egy kemény mag, ahonnan általában már csak nagyon indokolt esetben távozik valaki idő előtt.
Sok fiatalt vonz a Katonai Alapkiképzési Program
Ahogy korábban, úgy ezúttal is az ország minden részéből érkeztek a katonai kiképzésre. Ők már eleve úgy jöttek ide, hogy előre tudják, hol fognak majd szolgálni. Így volt ezzel a 18 éves derecskei Szabó Joakim Rómeó is, aki a debreceni dandárban lövészként teljesít majd szolgálatot.
– Elsősorban az a célom, hogy a hazámat szolgáljam, a családomban pedig már van több katona is, mint például az unokabátyám, de apám is az volt, ők mondták nekem korábban mindig, hogy a honvédségben olyan összetartás van, mint egy családban, és ezt szeretném én is megtapasztalni – mondta.
A tapasztaltabbak is megtalálhatják számításaikat a honvédségnél
Ugyanakkor találkoztunk két olyan bevonulóval is, akik évtizedekkel korábban rövid ideig már voltak a honvédség kötelékében, azonban most elérkezettnek látták az időt arra, hogy újra egyenruhát húzzanak. A Miskolc mellől érkezett Csikó Zoltán augusztus elején Németországból költözött haza családjával, nemrég pedig úgy döntött, hogy sok év kihagyás után újra katonának áll. Hasonló utat járt be a debreceni Dobronyi Roland is, aki három évtized után vonul be ismét a honvédségbe.
