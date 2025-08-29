augusztus 29., péntek

Kathi Béla

2 órája

Eljött az idő: utolsó útjára kísérik a legendás testépítőt

Rengetegen vesznek végső búcsút az ország példaképétől. Kathi Béla július 31-én, ciprusi családi nyaralása során, 46 éves korában, tragikus hirtelenséggel, egy biciklibaleset következtében hunyt el. Temetése pénteken 13 órakor kezdődött a hajdúböszörményi temetőben.

Beol.hu

– Kathi Béla temetése pénteken 13 órakor kezdődött a hajdúböszörményi temetőben, ahol család, barátok, sporttársak gyűltek össze, hogy végső búcsút vegyenek a testépítő legendától – olvasható a haon.hu cikkében. Mint írják, Kathi Béla Hajdúböszörményben született 1979. május 4-én. Pályafutása során az ország példaképe sokféle sportban kipróbálta magát: küzdősportokban, atlétikában, majd az erőemelés következett, volt junior és felnőtt országos bajnok erőemelésben és fekvenyomásban, utóbbiban Európa-bajnokságot is nyert.  2010-ben nem hivatalos világcsúcsot döntött guggolásban 360 kilogrammal, speciális erőemelő ruha nélkül.

Kathi Béla: rengetegen vesznek végső búcsút a legendás testépítőtől.
Kathi Béla temetése pénteken 13 órakor kezdődött. Forrás: haon.hu

Kathi Béla hatalmas ikon volt

Kathi Béla 2012-ben hagyta abba a versenyzést, üzleti vállalkozásaira koncentrált, többek között a Cutler edzőterem-hálózatot építette ki, majd 2017-ben visszatért a versenyzéshez és második helyen végzett az ausztrál Arnold Classicon a 100 kg feletti kategóriában. Kathi Béla felesége Salamon Dia testépítőnő, egy kislányuk van, aki 2020-ban született.

Ahogy arról már beszámoltunk, Kathi Béla hatalmas ikon volt: megható szavakkal búcsúztak tőle a békési erőemelők is.

Kathi Béla imádta a sportot

– Kathi Béla nagyon jólelkű ember volt, imádta a sportot, sok embernek segített – emlékezett a WABBA-világbajnok, erőemelő és fekvenyomó országos bajnokra Berke Lóránd, a Magyar Erőemelő Szövetség elnöke, a vésztői Marvel Team SE edzője, sportolója. – Hatalmas ikon volt a testépítők és az erőemelők világában. Jó kapcsolatot ápoltam vele, Vésztőn is több alkalommal megfordult, jelen volt akkor is, amikor a vésztői termünk új részlegét átadtuk.

– Mindig mondtad nekem, hogy belülről te erőemelő vagy – és ez minden mozdulatodon látszott. Nemcsak engem, hanem az egész országot motiváltad a kitartásoddal, az alázatoddal, az erőddel és az emberségeddel is. Nyugodj békében, Béla! – így búcsúzott tőle Berke Lóránd, aki gyerekkorában többször együtt versenyzett Kathi Bélával.

A temetés pillanatairól a haon.hu tudósított, a képeket itt láthatjuk.

 

