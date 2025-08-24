augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

19°
+27
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Békéscsaba

50 perce

Elhanyagolt sírokra vadásztak a Kastély utcai temetőben

Címkék#sír#katonasír#család#Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület#nyughely

Most sem tétlenkedtek az önkéntesek. A Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület tagjai a minap a Kastély utcai temetőben jártak.

Licska Balázs

Ugrai Gábor, a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület elnöke ismertette a közösségi portálon: a Kastély utcai temetőben Vilim János evangélikus tanító, valamint a Haan család – többek között Haan Lajos evangélikus lelkész, tanító, történetíró – nyughelyeit takarították meg az önkéntesek.

Önkéntesek takarították ki a Kastély utcai temetőt.
A Kastély utcai temetőben szorgoskodtak az önkéntesek. Fotó: Facebook

Nem csak a Kastély utcai temetőben szorgoskodtak

Nem ez volt az első alkalom, hogy híres békéscsabaiak elhanyagolt sírhelyeinél szorgoskodtak az egyesület tagjai. Korábban a katolikus temetőben Fábry Károly és Remenár Elek nyughelyét, illetve egy katonasírt tettek rendbe. Ezt követően megtakarították a vasúti temetőben

  • Novák Dániel és ifjabb Ős (Novák) Lajos,
  • Ádám (Áchim) Gusztáv,
  • Droppa Gyula,
  • Margócsy Miklós
  • és a Wagner család

nyughelyeit. Később, szintén a vasúti temetőben azok sírhelyét tették rendbe, akik 1944-ben Békéscsaba bombázása során vesztették életüket. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu