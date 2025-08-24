Elhanyagolt sírokra vadásztak a Kastély utcai temetőben

Ugrai Gábor, a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület elnöke ismertette a közösségi portálon: a Kastély utcai temetőben Vilim János evangélikus tanító, valamint a Haan család – többek között Haan Lajos evangélikus lelkész, tanító, történetíró – nyughelyeit takarították meg az önkéntesek.

A Kastély utcai temetőben szorgoskodtak az önkéntesek. Fotó: Facebook

Nem csak a Kastély utcai temetőben szorgoskodtak

Nem ez volt az első alkalom, hogy híres békéscsabaiak elhanyagolt sírhelyeinél szorgoskodtak az egyesület tagjai. Korábban a katolikus temetőben Fábry Károly és Remenár Elek nyughelyét, illetve egy katonasírt tettek rendbe. Ezt követően megtakarították a vasúti temetőben

Novák Dániel és ifjabb Ős (Novák) Lajos,

Ádám (Áchim) Gusztáv,

Droppa Gyula,

Margócsy Miklós

és a Wagner család

nyughelyeit. Később, szintén a vasúti temetőben azok sírhelyét tették rendbe, akik 1944-ben Békéscsaba bombázása során vesztették életüket.