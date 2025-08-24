50 perce
Elhanyagolt sírokra vadásztak a Kastély utcai temetőben
Most sem tétlenkedtek az önkéntesek. A Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület tagjai a minap a Kastély utcai temetőben jártak.
Ugrai Gábor, a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület elnöke ismertette a közösségi portálon: a Kastély utcai temetőben Vilim János evangélikus tanító, valamint a Haan család – többek között Haan Lajos evangélikus lelkész, tanító, történetíró – nyughelyeit takarították meg az önkéntesek.
Nem csak a Kastély utcai temetőben szorgoskodtak
Nem ez volt az első alkalom, hogy híres békéscsabaiak elhanyagolt sírhelyeinél szorgoskodtak az egyesület tagjai. Korábban a katolikus temetőben Fábry Károly és Remenár Elek nyughelyét, illetve egy katonasírt tettek rendbe. Ezt követően megtakarították a vasúti temetőben
- Novák Dániel és ifjabb Ős (Novák) Lajos,
- Ádám (Áchim) Gusztáv,
- Droppa Gyula,
- Margócsy Miklós
- és a Wagner család
nyughelyeit. Később, szintén a vasúti temetőben azok sírhelyét tették rendbe, akik 1944-ben Békéscsaba bombázása során vesztették életüket.
Kitörte a villanyoszlopot az ittas autós, a fél falu áram nélkül maradt
Vujity Trvtko nagy bejelentést tett Ásós Gézáról, a cigányvendéglős már válaszolt is