Karbantartás
38 perce
Leállás jön az egyik mobilcégnél, kiderült, mi nem fog működni
Karbantartás miatt van erre szükség, mutatjuk a részleteket.
Karbantartás miatt több online ügyintézés szünetel a mobilcégnél
Forrás: shutterstock
A Yettel rendszerein augusztus 19-én kedden 22:00 órától augusztus 20-án szerdán hajnali 4:00 óráig tervezett karbantartás zajlik. Ez idő alatt nem lesz elérhető az online fizetés (pl. rendelés, számlabefizetés, feltöltés, előfizetés- és Yepp módosítások), valamint a Yettel alkalmazás sem működik átmenetileg. Fontos, hogy a mobilparkolás és az e-matrica vásárlás SMS-ben továbbra is zavartalanul használható - olvasható a cég hivatalos oldalán.
