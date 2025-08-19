augusztus 19., kedd

Huba névnap

14°
+29
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Karbantartás

38 perce

Leállás jön az egyik mobilcégnél, kiderült, mi nem fog működni

Címkék#karbantartás#mobilcég#Yettel#leállás

Karbantartás miatt van erre szükség, mutatjuk a részleteket.

Beol.hu
Leállás jön az egyik mobilcégnél, kiderült, mi nem fog működni

Karbantartás miatt több online ügyintézés szünetel a mobilcégnél

Forrás: shutterstock

A Yettel rendszerein augusztus 19-én kedden 22:00 órától augusztus 20-án szerdán hajnali 4:00 óráig tervezett karbantartás zajlik. Ez idő alatt nem lesz elérhető az online fizetés (pl. rendelés, számlabefizetés, feltöltés, előfizetés- és Yepp módosítások), valamint a Yettel alkalmazás sem működik átmenetileg. Fontos, hogy a mobilparkolás és az e-matrica vásárlás SMS-ben továbbra is zavartalanul használható - olvasható a cég hivatalos oldalán.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu