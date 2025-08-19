Leállás jön az egyik mobilcégnél, kiderült, mi nem fog működni

A Yettel rendszerein augusztus 19-én kedden 22:00 órától augusztus 20-án szerdán hajnali 4:00 óráig tervezett karbantartás zajlik. Ez idő alatt nem lesz elérhető az online fizetés (pl. rendelés, számlabefizetés, feltöltés, előfizetés- és Yepp módosítások), valamint a Yettel alkalmazás sem működik átmenetileg. Fontos, hogy a mobilparkolás és az e-matrica vásárlás SMS-ben továbbra is zavartalanul használható - olvasható a cég hivatalos oldalán.