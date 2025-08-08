1 órája
Kerülnünk kell: karbantartás miatt lezárják a hidat
Két alkalommal több napra lezárják az egyik hidat Békésben. Mutatjuk, merre érdemes kerülni.
A Magyar Közút szakemberei karbantartás miatt lezárják az egyik hidat Békésben.
Lezárják a Kettős-Körös hidat
A Magyar Közút szakemberei karbantartási munkákat végeznek a Mezőberényi Kettős-Körös hídon, ezért augusztusban két alkalommal, 11–15. és 25–29. között teljes lezárásra kell számítani.
A felújítás során a híd mozgó elemeit, az úgynevezett dilatációkat javítják, és az útcsatlakozásokon is kisebb munkálatokat végeznek, hogy még hosszú ideig biztonságosan szolgáljon minket.
A hídzár idején a forgalmat egy kijelölt kerülőútra terelik, amely Mezőberényből indulva Békésen és Tarhoson át vezet Bélmegyer felé. Kiemelték, hogy a mentők, tűzoltók és rendőrök – akiknek megkülönböztető jelzésük van – a hídon keresztül is haladhatnak majd.
Keményen belelépett a fékbe az oktató – videón az ijesztő jelenet
Már könnyebb átkerekezni a szomszédos településre – sokan meg is tették