Magyar Közút

2 órája

Kerülnünk kell: karbantartás miatt lezárják a hidat

Két alkalommal több napra lezárják az egyik hidat Békésben. Mutatjuk, merre érdemes kerülni.

Beol.hu

A Magyar Közút szakemberei karbantartás miatt lezárják az egyik hidat Békésben.

Lezárják a Kettős-Körös hidat Mezőberénynél
Karbantartás miatt lezárják a Kettős-Körös hidat. Forrás: shutterstock

Lezárják a Kettős-Körös hidat

A Magyar Közút szakemberei karbantartási munkákat végeznek a Mezőberényi Kettős-Körös hídon, ezért augusztusban két alkalommal, 11–15. és 25–29. között teljes lezárásra kell számítani.

A felújítás során a híd mozgó elemeit, az úgynevezett dilatációkat javítják, és az útcsatlakozásokon is kisebb munkálatokat végeznek, hogy még hosszú ideig biztonságosan szolgáljon minket.

A hídzár idején a forgalmat egy kijelölt kerülőútra terelik, amely Mezőberényből indulva Békésen és Tarhoson át vezet Bélmegyer felé. Kiemelték, hogy a mentők, tűzoltók és rendőrök – akiknek megkülönböztető jelzésük van – a hídon keresztül is haladhatnak majd.

 

