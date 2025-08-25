Kapócs Zsókát megérintette a szülők nélkül maradt öt gyermek sorsa, azonnal lépett

Felfoghatatlan, szavakkal nehezen kifejezhető szörnyű tragédia történt egy ötgyermekes orosházi családban: azok után, hogy alig egy hónapja elhunyt az édesanya, a napokban az édesapa is életét vesztette. Egy 13 éves lány, egy 9 éves és egy 5 éves fiú, valamint két 3 éves ikerfiú maradt így szülők nélkül. Sorsuk meghatotta a műsorvezetőt, modellt: Kapócs Zsóka rögtön a tettek mezejére lépett.

Kapócs Zsóka azt kérte, aki tud, segítsen. Sokan megmozdultak a felhívására. Fotó: MW-archív

Hétvégén jött az újabb megrázó hír

Az édesanya alig egy hónapja hunyt el, így a gyerekek félárván maradtak. Számukra már indult gyűjtés, ami az ő jövőjüket és biztonságukat szolgálja. (Az édesanya, Mónika tragikus elvesztéséről ebben a cikkünkben írtunk .) Hétvégén pedig érkezett az újabb nagyon szomorú hír: Szabolcs, az édesapa halálhíréről testvére számolt be a Facebookon.

Testvérem, Szabolcs súlyos agyvérzés következtében került kórházba, ahol nem tudtak rajta segíteni. Szombat délelőtt agyhalottnak nyilvánították, délután még volt lehetőségem elbúcsúzni tőle. Este pedig szerveit, amelyek működőképesek voltak, eltávolították, hogy mások életét megmenthessék

– írta a tragikus sorsú családapa testvére.

,,Szerelmem, én minden nap kimegyek hozzád”

Az elhunyt férfi érthető módon nagyon nehezen tudta feldolgozni párja elvesztését.

Szerelmem ma reggel is a két nagy fiúval voltunk nálad! Én minden nap kimegyek hozzád! Hiányzol nekünk nagyon és egyre jobban

– írta bő egy héttel ezelőtt közösségi oldalán.

Búcsúznak a barátai Szabolcstól

Ismerősei, barátai sorra köszönnek el a férfitól annak közösségi oldalán, sorjáznak a búcsúüzenetek.

Sajnálom testvér, hogy elmentél, de azt kívánom teljes szívemből,hogy legyen annyira könnyű a menyország mint amennyire nehéz volt a föld!

Nyugodj Békében Szoke....! Őszinte részvétem a Családnak...!

Isten veled! Legyen könnyű a föld! Nyugodj békében!

Kapócs Zsóka mindenkit arra kért, hogy segítsen

„A híradóban láttam egy történetet, ami mélyen megérintett. Egy ötgyermekes család tragédiája: négy héttel ezelőtt az édesanya, most pedig a 46 éves édesapa hunyt el agyvérzés következtében. A felesége halála óta minden nap kint volt a temetőben. A gyerekek most a nagyszülőkhöz kerültek, akik maguk is idős emberek, nem tudom hogyan tudnak 5 gyermekről a nyugdíjukból gondoskodni. Abba pedig, hogy a gyermekek min mennek keresztül, és mi várhat rájuk, bele sem merek gondolni. Most a család a temetés költségeinek fedezésére gyűjt. Mi segítettünk, de szeretném kérni Tőletek, ha bárki megteheti, támogassa őket, akár egy kisebb összeggel is. Hiszem, hogy együtt egy kicsit könnyebbé tudjuk tenni ennek a családnak a kimondhatatlanul nehéz helyzetet” – írta közösségi oldalán Kapócs Zsóka.