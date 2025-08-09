Óriási buli a homokon prérifarkasokkal, kóklerekkel

Hol lehet ezt a hőséget elviselni? A kánikula sokakat kicsalt Gyopárosfürdőre, ráadásul a Gyopi Kupa amatőr strandkézilabda torna is ígéretes élményt, látnivalót kínált szombaton. Hat női, férfi, sőt, vegyes csapat is a parkfürdő homokját választotta a hűsítő víz helyett.

Alaposan felpörgött a hangulat a strandon, izgalmas mérkőzések, jó zene és nyári sportélmény várta az orosháziakat és a környékbeli strandkézilabda-rajongókat. Sok fürdővendég a torony medencéből, pancsolás közben szurkolt a csapatoknak, akik igazán fantáziadús neveket (Rákfogó Rohamosztag, Talajok, Bombák, Kóklerek, Beach Dragons, Partverő Prérifarkasok) választottak a szórakoztató meccsekhez.