Olvadunk a napon: citromsárga riasztást adtak ki Békésre

A HungaroMet citrom riasztást adott ki Békés vármegyére a szombati forróság miatt. A döntően derült, napos, száraz időben a hőmérséklet napközben 35 fok közelébe is emelkedhet, és még késő este is 20–28 fok között alakul. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, így a levegő szinte áll, tovább fokozva a hőségérzetet.

Békésben mára citromsárga riasztást adtak ki. Fotó: HungaroMet Facebook

A meteorológiai szolgálat arra figyelmeztet, hogy kánikula idején a déli órákban lehetőleg kerüljük a tűző napot, gondoskodjunk a folyamatos folyadékpótlásról, és ne hagyjunk senkit – gyermeket vagy állatot – zárt, felforrósodó járműben.