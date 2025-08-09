1 órája
Olvadunk a napon: citromsárga riasztást adtak ki Békésre
Míg Békésben ma citrom riasztás érvényes, a szomszédos Csongrádban narancs riasztást adtak ki, ott még a levegő is lángol.
A HungaroMet citrom riasztást adott ki Békés vármegyére a szombati forróság miatt. A döntően derült, napos, száraz időben a hőmérséklet napközben 35 fok közelébe is emelkedhet, és még késő este is 20–28 fok között alakul. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, így a levegő szinte áll, tovább fokozva a hőségérzetet.
A meteorológiai szolgálat arra figyelmeztet, hogy kánikula idején a déli órákban lehetőleg kerüljük a tűző napot, gondoskodjunk a folyamatos folyadékpótlásról, és ne hagyjunk senkit – gyermeket vagy állatot – zárt, felforrósodó járműben.
