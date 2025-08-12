Nagyon fontos eszközt vettek a befolyt összegből

A Főzz és Segíts jótékonysági főzésnek köszönhetően komoly összeget fordíthattak nemes célra Kétegyházán. Dr. Rákócziné Tripon Emese polgármester elmondta, a pénzből a Kétegyházi Márki Sándor Román Nemzetiségi Nyugdíjas Klub félmillió forint támogatásban részesült.

A jótékonysági főzésnek köszönhetik az életmentő készüléket. Fotó: Facebook

A jótékonysági főzésnek köszönhetően életet is menthetnek, ha kell

A kapott összeget egy félautomata defibrillátor vásárlására fordították; a készüléket a Táncsics Mihály Művelődési Ház igazgatójának, Abrudán Andreának adták át, szakszerű használatát pedig Gyebnárné Avramucz Hajnalka mutatta meg az ott dolgozóknak és a képviselő-testület tagjainak. Dr. Rákócziné Tripon Emese polgármester hangsúlyozta, az intézményben számos nagy létszámú rendezvényt tartanak, amelyeken egy ilyen életmentő készülék mára már nélkülözhetetlen.