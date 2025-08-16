augusztus 16., szombat

Rendezvény

1 órája

A jaminaiaknak is kell egy program, ez volt most a Jaminális - galériával, videóval

Változatos programokkal várták a kicsiket és a nagyokat egyaránt szombaton a Bessenyei utcai sporttelepen. Arról, hogy miért is fontos a békéscsabai városrész egyik legjelentősebb rendezvénye, a Jaminális, Ádám Pál tanácsnok és Nagy Ferenc alpolgármester beszélt.

Licska Balázs

– Mindenkinek szüksége van arra, hogy kikapcsolódhasson, hogy hasznosan tölthesse el a szabadidejét. A központban szervezett programok minden békéscsabainak szólnak, de kellenek egyedi események az egyes városrészek számára is, ilyen a jaminaiknak a Jaminális – mondta Nagy Ferenc alpolgármester, aki szerint az ilyen programok révén a jaminaiak még összetartóbbá válhatnak.

Mindenki talált magának programot a Jaminálison
Rengeteg program közül válogathattak a kicsik és nagyok egyaránt a Jaminálison. Fotó: Bencsik Ádám

Mindenkinek jár egy közösségi program

Ádám Pál tanácsnok, önkormányzati képviselő megerősítette, hogy mindenkinek jár egy olyan közösségi élmény, amelyet a városrész tud számára kínálni, ilyen a jaminaiknak a Jaminális. Szerinte vannak olyanok, akik nem mennek el például a központban szervezett programokra, de ha Jaminában tartanak valamit, akkor azon szívesen részt vesznek. 

700 sült kolbászt is kiosztottak a Jaminálison 

Részletezte a programokat, hogy összesen 700 sült kolbászt osztottak ki, hogy veterán járműveket, autókat és motorokat csodálhattak meg az érdeklődők. A gyermekeknek készültek többek között

  • ugrálóvárakkal,
  • arcfestéssel és csillámtetoválással,
  • kézműves foglalkozással,
  • rendőrségi bemutatóval,

de volt bábszínházi előadás, bűvészshow, tizenegyesrúgó-bajnokság is többek között.

Számos programmal várták az érdeklődőket a Jaminálison

Fotók: Bencsik Ádám

 

 

