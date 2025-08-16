2 órája
A jaminaiaknak is kell egy program, ez volt most a Jaminális - galériával, videóval
Változatos programokkal várták a kicsiket és a nagyokat egyaránt szombaton a Bessenyei utcai sporttelepen. Arról, hogy miért is fontos a békéscsabai városrész egyik legjelentősebb rendezvénye, a Jaminális, Ádám Pál tanácsnok és Nagy Ferenc alpolgármester beszélt.
– Mindenkinek szüksége van arra, hogy kikapcsolódhasson, hogy hasznosan tölthesse el a szabadidejét. A központban szervezett programok minden békéscsabainak szólnak, de kellenek egyedi események az egyes városrészek számára is, ilyen a jaminaiknak a Jaminális – mondta Nagy Ferenc alpolgármester, aki szerint az ilyen programok révén a jaminaiak még összetartóbbá válhatnak.
Mindenkinek jár egy közösségi program
Ádám Pál tanácsnok, önkormányzati képviselő megerősítette, hogy mindenkinek jár egy olyan közösségi élmény, amelyet a városrész tud számára kínálni, ilyen a jaminaiknak a Jaminális. Szerinte vannak olyanok, akik nem mennek el például a központban szervezett programokra, de ha Jaminában tartanak valamit, akkor azon szívesen részt vesznek.
700 sült kolbászt is kiosztottak a Jaminálison
Részletezte a programokat, hogy összesen 700 sült kolbászt osztottak ki, hogy veterán járműveket, autókat és motorokat csodálhattak meg az érdeklődők. A gyermekeknek készültek többek között
- ugrálóvárakkal,
- arcfestéssel és csillámtetoválással,
- kézműves foglalkozással,
- rendőrségi bemutatóval,
de volt bábszínházi előadás, bűvészshow, tizenegyesrúgó-bajnokság is többek között.
Számos programmal várták az érdeklődőket a JaminálisonFotók: Bencsik Ádám
