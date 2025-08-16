A jaminaiaknak is kell egy program, ez volt most a Jaminális - galériával, videóval

– Mindenkinek szüksége van arra, hogy kikapcsolódhasson, hogy hasznosan tölthesse el a szabadidejét. A központban szervezett programok minden békéscsabainak szólnak, de kellenek egyedi események az egyes városrészek számára is, ilyen a jaminaiknak a Jaminális – mondta Nagy Ferenc alpolgármester, aki szerint az ilyen programok révén a jaminaiak még összetartóbbá válhatnak.

Rengeteg program közül válogathattak a kicsik és nagyok egyaránt a Jaminálison. Fotó: Bencsik Ádám

Mindenkinek jár egy közösségi program

Ádám Pál tanácsnok, önkormányzati képviselő megerősítette, hogy mindenkinek jár egy olyan közösségi élmény, amelyet a városrész tud számára kínálni, ilyen a jaminaiknak a Jaminális. Szerinte vannak olyanok, akik nem mennek el például a központban szervezett programokra, de ha Jaminában tartanak valamit, akkor azon szívesen részt vesznek.

700 sült kolbászt is kiosztottak a Jaminálison

Részletezte a programokat, hogy összesen 700 sült kolbászt osztottak ki, hogy veterán járműveket, autókat és motorokat csodálhattak meg az érdeklődők. A gyermekeknek készültek többek között

ugrálóvárakkal,

arcfestéssel és csillámtetoválással,

kézműves foglalkozással,

rendőrségi bemutatóval,

de volt bábszínházi előadás, bűvészshow, tizenegyesrúgó-bajnokság is többek között.