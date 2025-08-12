Megmutatta a polgármester, hogyan halad a családbarát beruházás

Ezt írta Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere azzal kapcsolatban, hogy a repülőhíd lábánál folyamatban van a jaminai bölcsőde építése. A közösségi oldalán ismertette, hogy várhatóan 2026 elejére készül el.

Hatalmas udvart is kap a repülőhíd lábánál készülő jaminai bölcsőde

Egy 84 férőhelyes, 6 csoportszobás, korszerű intézmény épül, melynek hasznos alapterülete az 1 ezer négyzetmétert is túllépi. A jaminai bölcsődéhez egy 4200 négyzetméteres udvar is tartozik, amely gazdasági részeket, illetve játszóudvart is magában foglal – közölte a főbb számokról.

Családbarát beruházás zajlik, otthonos és komfortos lesz

A családbarát beruházás során a jaminai bölcsőde mindennapi működéséhez szükséges berendezéseket, eszközöket is beszerzik, hogy valóban otthonos és komfortos legyen a kisgyermekek számára.