Rendőrségi ügy lehet a Jákób Zoli nyereményjátékból

– Újabb átverés bukkant fel a közösségi médiában. Egy hamis profilt használva Jákob Zoli nevével próbálnak hiszékeny embereket becsapni. Egy szolnoki nyilvános Facebook-csoportban is megjelent a trükkös bejegyzés. Szerencsére eddig nem sokan ültek fel a Jákob Zoli kamu nyereményjáték vonatra – olvasható a szoljon.hu cikkében.

Jákob Zoli nyereményjáték indult, de csalásról van szó. Fotó: MW archív

A csalók létrehoztak egy hamis Jákob Zoli profilt

Mint írják, a csalók a milliárdos üzletember nevével visszaélve egy optikai illúziót ábrázoló képet tettek közzé, amelyen állítólag egy szám rejtőzik. A szöveg így néz ki: „Ma egy meglepetésdíjat sorsolunk ki annak, aki megtalálja a képen látható számot. Ha úgy gondolod, hogy igazad van, azonnal ellenőrizd az üzeneteidet, mert Messengeren keresztül felvesszük veled a kapcsolatot.” A fotón, amelyet a csalók használnak, valóban Jákob Zoli látható egy luxusautó mellett, ám a bejegyzésnek semmi köze nincs a vállalkozóhoz.

A kamu profil gazdáját már meg is találták, a részleteket a szoljon.hu cikkében olvashatjuk.

Pár hónappal ezelőtt Békéscsabára is begurult a tűzpiros Ferrari, tátva maradt a járókelők szája. Jákob Zoltán, a Crystal Nails alapítója és a TV2 „A Nagy Ő” című műsorának korábbi főszereplője áprilisban Békéscsabára látogatott, ahol telt házas előadást tartott vállalkozásról, üzletről, motivációról.