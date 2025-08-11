27 perce
Gyorstalpaló: minden, amit az iskolakezdés előtt tudni érdemes
Közeleg a nyári szünet vége, nyakunkon a szeptember. Szép lassan minden szülőnek és iskolás korú gyermeknek az ilyenkor szokásos teendők járnak a fejében. Tudjuk, hogy az iskolakezdés 2025-ben sem egy sétagalopp, éppen ezért most mindent összegyűjtöttünk egy helyen, amit az új tanév előtt tudni érdemes.
Már csak néhány hét és tényleg kezdetét veszi a 2025/2026-os tanév. Az iskolakezdés 2025-ben sem marad el, így természetesen számos olyan dolog van, amire ilyenkor figyelni kell. Azért, hogy ne hagyjon mindent az utolsó pillanatra, most segítünk néhány hasznos információval. Jöjjenek a legfrissebb tudnivalók, mielőtt a nagy készülődés kapkodásba menne át!
Az iskolakezdés 2025-ben is ingyenes tankönyvekkel és számos támogatással jár
Az ingyenes tankönyvellátáson túl többféle állami támogatás is jár iskolakezdéskor. A családok továbbra is automatikusan részesülnek családi pótlékban, amely a tankötelezett korú gyermekek esetén az iskoláztatást is támogatja. Emellett ingyenes étkezés jár az 1–8. évfolyamos nappali tagozatos tanulóknak, továbbá a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő vagy nevelésbe vett diákoknak. Félárú menza vehető igénybe például nagycsaládos tanulók, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek esetében, amennyiben nem jogosultak teljesen ingyenes étkezésre. Bizonyos települési önkormányzatok pedig, így például Békéscsaba is, az iskolakezdéshez külön pénzbeli támogatást kínálnak, ami általában augusztus közepe és szeptember vége között igényelhető.
Nem érdemes a tanévkezdésig halogatni a tanszervásárlást
Ne hagyjuk a tanszerek megvásárlását az utolsó pillanatra: augusztus végén gyakori a hiány egyes termékekből. Ráadásul számos üzlet minden évben készül valamilyen tanszerakcióval. Az árak egyébként jelentősen nem változtak tavalyihoz képest, jellemzően 5-10 százalék körüli a drágulás, bár vannak helyek, ahol azért ennél jóval nagyobb, de egyértelműen az áruházláncok a legolcsóbbak, ugyanakkor a szaküzletekkel ellentétben nem mindig a legjobb minőséget kínálják.
Ezekkel a praktikákkal lehet a legtöbbet spórolni szeptember előtt
Az iskolakezdés a nagycsaládosokat érinti az egyik legérzékenyebben, hiszen nekik még több kiadással kell számolniuk, különösen ott, ahol több iskolás korú gyermek is van. Korábbi összeállításunkban egy négygyermekes családanya mesélte el, hogy hol és miképpen tudnak ilyenkor a legtöbbet spórolni.
Érdemes naptárt ragadni, íme az új tanév rendje
A Belügyminisztérium néhány nappal ezelőtt közzétette a Magyar Közlönyben, hogyan alakul a következő tanév rendje. A rendelet szerint a 2025/2026-os tanév a köznevelési intézményekben 2025. szeptember 1-jén, hétfőn kezdődik, és 2026. június 19-én, pénteken ér véget. Összesen 181 tanítási nappal számolhatnak a diákok. A tanítási szünetek alakulásáról, az országos mérésekről és vizsgálatokról ebben a cikkünkben írtunk részletesen.
