Gyorstalpaló: minden, amit az iskolakezdés előtt tudni érdemes

Már csak néhány hét és tényleg kezdetét veszi a 2025/2026-os tanév. Az iskolakezdés 2025-ben sem marad el, így természetesen számos olyan dolog van, amire ilyenkor figyelni kell. Azért, hogy ne hagyjon mindent az utolsó pillanatra, most segítünk néhány hasznos információval. Jöjjenek a legfrissebb tudnivalók, mielőtt a nagy készülődés kapkodásba menne át!

Összegyűjtöttünk minden hasznos tudnivalót, így ha nem is hátradőlve, de nyugodtabban várhatja az iskolakezdést 2025-ben.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Az iskolakezdés 2025-ben is ingyenes tankönyvekkel és számos támogatással jár

Az ingyenes tankönyvellátáson túl többféle állami támogatás is jár iskolakezdéskor. A családok továbbra is automatikusan részesülnek családi pótlékban, amely a tankötelezett korú gyermekek esetén az iskoláztatást is támogatja. Emellett ingyenes étkezés jár az 1–8. évfolyamos nappali tagozatos tanulóknak, továbbá a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő vagy nevelésbe vett diákoknak. Félárú menza vehető igénybe például nagycsaládos tanulók, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek esetében, amennyiben nem jogosultak teljesen ingyenes étkezésre. Bizonyos települési önkormányzatok pedig, így például Békéscsaba is, az iskolakezdéshez külön pénzbeli támogatást kínálnak, ami általában augusztus közepe és szeptember vége között igényelhető.

Nem érdemes a tanévkezdésig halogatni a tanszervásárlást

Ne hagyjuk a tanszerek megvásárlását az utolsó pillanatra: augusztus végén gyakori a hiány egyes termékekből. Ráadásul számos üzlet minden évben készül valamilyen tanszerakcióval. Az árak egyébként jelentősen nem változtak tavalyihoz képest, jellemzően 5-10 százalék körüli a drágulás, bár vannak helyek, ahol azért ennél jóval nagyobb, de egyértelműen az áruházláncok a legolcsóbbak, ugyanakkor a szaküzletekkel ellentétben nem mindig a legjobb minőséget kínálják.

Ezekkel a praktikákkal lehet a legtöbbet spórolni szeptember előtt

Az iskolakezdés a nagycsaládosokat érinti az egyik legérzékenyebben, hiszen nekik még több kiadással kell számolniuk, különösen ott, ahol több iskolás korú gyermek is van. Korábbi összeállításunkban egy négygyermekes családanya mesélte el, hogy hol és miképpen tudnak ilyenkor a legtöbbet spórolni.