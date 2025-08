Ezekkel a praktikákkal lehet a legtöbbet spórolni az új tanév előtt

Napról napra egyre közelebb vagyunk szeptember elsejéhez, így lassan érdemes minden tekintetben felkészülni az új tanévre. Az iskolakezdés 2025-ben is a nagycsaládosokat érinti az egyik legérzékenyebben, hiszen nekik még több kiadással kell számolniuk, különösen ott, ahol több iskolás korú gyermek is van. A tanszervásárlás kétségtelenül évről évre nagyobb terhet ró a szülőkre, ezért korábbi összeállításunkban annak jártunk utána, mire számíthatnak a szülők az idei tanév előtt.

A nagycsaládosokra az iskolakezdés 2025-ben is több terhet ró, ugyanakkor számos helyen lehet spórolni. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Hogy zajlik egy nagycsaládban az iskolakezdés 2025-ben?

Mucsi Zsuzsanna, az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesület tagja minden évben megtapasztalja az iskolakezdés örömeit és nehézségeit. A négygyermekes anya kérdésünkre elmondta, egy negyedik és ötödik osztályos általános iskolás szülőjeként valóban nem egyszerű az életük augusztus-szeptember tájékán, de az évek során már megtanulták, hol tudnak ilyenkor spórolni.

– Egyrészt, amik tavalyról megmaradtak használható dolgok, például gyurma, zsírkréta, filctoll, színes ceruza, ezekből nem veszünk minden évben újat, mert idén is jók még, persze ami kell, azt nyilván pótoljuk. Egyébként igyekszem figyelni a szórólapokat, hogy éppen hol van akció, ugyanakkor nem biztos, hogy a legmenőbb tanszereket fogjuk megvenni. Továbbá ezekkel úgy tudok még spórolni, hogy sok mindent már tavaly megvettem tanév közben, amikor olcsóbbak voltak – részletezte.

Komoly összegeket emészt fel a tanévkezdés, fontos az odafigyelés

Megjegyezte, mindenféle spórolással együtt is a két iskolás gyermek felkészítése az új tanévre alsó hangon 70 ezer forintba fog kerülni náluk, amiben benne van új tornacipő, illetve tornaruha is, de a pontos végösszeg csak szeptemberben derül majd ki. Mucsi Zsuzsanna kitért rá, hogy ugyan a gyerekek el szokták mondani, mit szeretnének, de szerencsére megértik azt is, ha valamiből csak az olcsóbbat engedhetik meg maguknak, ezért például saját maguknak is készítenek füzetborítókat.

Jól jönnek a különböző családtámogatások

Szerinte az augusztusi dupla családi pótlék tanévkezdéskor kifejezetten jól jön, de azért megjegyezte, hogy szeptemberben biztosan hiányozni fog. Hozzátette, a négygyermekes anyák SZJA mentességén túl, valamint a családi adókedvezmény mellett az újkígyósi önkormányzatnál lehet igényelni tanévkezdési támogatást is. Emellett a nagycsaládos kártya is bizonyos üzletekben további kedvezményeket biztosít számukra. Korábbi cikkünkben már összegyűjtöttük, hogy milyen iskolakezdési támogatásokkal élhetnek a családok.