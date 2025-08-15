Magyar Péter életének kioltására buzdított, lecsaptak rá a zsaruk – videóval

A Tisza Párt elnökének a szarvasi fórumát beharangozó Facebook-poszt alatt olyan komment jelent meg augusztus 3-án este, amely Magyar Péter életének kioltására buzdított. A KR NNI kibernyomozói a feljelentés napján – azaz augusztus 12-én – soron kívül azonosították a „Hátravinni, agyon lőni!!” hozzászólást író felhasználót. A készenléti rendőrök még aznap elfogták a 46 éves Békés vármegyei lakost – olvasható a rendőrség internetes agressziót részletező közleményében.

A rendőrök elfogták az internetes agresszióval vádolt férfit. Fotó: police.hu

Internetes agresszió gyanúja merült fel

Mint a leírtakból kiderült, bejelentett lakó-, illetve tartózkodási helyén is kutatást tartottak a KR NNI szegedi osztályának nyomozói. Otthonában egy légpuskát, valamint vadászpuskához, karabélyhoz, illetve pisztolyhoz tartozó lőszereket is találtak. Ezeket szakértő vizsgálja.

Előállítását követően a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a férfit internetes agresszió miatt. A gyanúsított a bűncselekményt beismerte, jelenleg szabadlábon védekezik.

Minden ilyen ügyet komolyan vesznek

A rendőrségen leszögezték: minden ilyen és ehhez hasonló ügyet komolyan vesznek, és eljárnak minden olyan posztolóval, illetve kommentelővel szemben, aki erőszakos halált okozó, vagy különös kegyetlenséggel elkövetett bűncselekményre utaló szándékot fejez ki. Ezért óva intenek mindenkit a felelőtlen és meggondolatlan kommenteléstől.

Egy másik férfi Orbán Viktort akarta megöletni

Mint korábban megírtuk, a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség emberölés előkészülete miatt indított büntetőeljárást egy férfi ellen, aki egy külföldi szerveren üzemeltetett honlapon regisztrált, hogy anyagi ellenszolgáltatásért találjon valakit, aki vállalkozik Magyarország miniszterelnökének, Orbán Viktornak a megölésére.