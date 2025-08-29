augusztus 29., péntek

Hírösszefoglaló

1 órája

Meghozták a döntést: ez nem mindenkinek fog tetszeni – a parkolásnak annyi!

Címkék#beol videó#Készenléti Rendőrség#Körös Hotel#összefoglaló#parkolás#Békéscsaba

Szarvas Péter polgármester a pénteki sajtótájékoztatón fontos bejelentést tett. Elmondta, lesz-e ezentúl ingyenes parkolás Békéscsaba belvárosában. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. augusztus 29-én.

Beol.hu

Évtizedeken keresztül magasodott és csúfította környezetét a Körös Hotel épülete a Kossuth téren, aztán pár éve lebontották. Most a terület parlagon hever. Ezt a találékony autósok igyekeznek kihasználni, rendszeresen előfordul, hogy ott parkolnak. Szarvas Péter polgármester a pénteki sajtótájékoztatón fontos bejelentést tett, elmondta, mire számíthatnak ezek az autósok, lesz-e ezentúl ingyenes parkolás Békéscsaba belvárosában.

ingyenes parkolás Békéscsaba ezen részén
A Kossuth téren, a volt Körös Hotel helyén parkoló találékony autósok miatt lép az önkormányzat. Kérdés, lesz-e ezentúl ingyenes parkolás Békéscsaba belvárosában. Fotó: Licska Balázs

Ingyenes parkolás Békéscsaba belvárosában, a Kossuth téren

Azok, akik a volt Körös Hotel területén állnak meg, nem fizetnek parkolási díjat – erősítette meg Szarvas Péter polgármester. A parkolási díjakat Békéscsaba belvárosában a közelmúltban, július 1-jével emelték meg. Így

  • a kiemelt övezetben 560 forintot,
  • a normál övezetben 510 forintot

kell fizetniük az autósoknak egy órányi parkolásért. A Kossuth tér a normál övezetbe tartozik.

Horvátországi nyaralásán elhunyt a sokak által tisztelt rendőrkapitány

Szomorú hír érkezett. Elhunyt horvátországi nyaralásakor sokak példaképe, több város volt rendőrkapitánya.

Elhunyt a város volt rendőrkapitánya, Gáspár Lajos
Dr. Gáspár Lajos  (1954-2025) rendőrkapitányként szolgált több városban is.

Dr. Gáspár Lajos 1954-ben született Gyulán, családjával Sarkadon élt. A középiskolát Orosházán, a Mezgében végezte, majd a Rendőrtiszti Főiskolán diplomázott. Rendőri pályáját Szeghalmon kezdte, 1986-ban rendőrkapitánnyá nevezték ki Mezőkovácsházára. 1999-ben megbízták, hogy hat hónapig a mezőkovácsházi és az orosházi kapitányság vezetését is lássa el. 2001-2005 februárjáig, nyugdíjba vonulásáig vezette az orosházi kapitányságot. Határozott emberként kemény kézzel irányította szolgálati helyein az állomány tagjait.

Vad ugrott egy autó elé – többen megsérültek

Árokba borult egy autó Nagykamarás külterületén.

Adventures.car,In,A,Ditch,,Off-road.,Front,View.
Árokba borult egy autó Nagykamarás külterületén. Illusztráció: Shutterstock

A balesetet egy hirtelen az úttestre ugró vad okozta. A sofőr megpróbálta elkerülni az ütközést, ezért félrerántotta a kormányt, aminek következtében a jármű lesodródott az útról és az árokba borult. Négyen könnyebben megsérültek.

Fának csapódott egy autó: a részeg sofőrt határvadászok találták meg – képek

Szolgálaton kívüli határvadászok találták meg a részeg sofőrt a fának csapódott autóban – közölték a rendőrségen.

Határvadászok találtak rá az autóra
Szolgálaton kívüli határvadászok találták meg a részeg sofőrt a fának csapódott autóban – közölték a rendőrségen. Fotó: police.hu

Battonya külterületén egy úttestről lesodródott autóra lett figyelmes a Készenléti Rendőrség két határvadásza csütörtök hajnalban – ismertették a rendőrségen. A balesetről közölték, hogy a határvadászokkal szemből érkező kocsi letért az útról, fának csapódott. A határvadászok azonnal megálltak, a járműhöz siettek.

Most kiderült, mennyit keres egy zöldfülű ételfutár Csabán

Új lehetőség vár azokra, akik szeretnek mozogni és tájékozottak Békéscsabán. Ételfutárt keresnek: mutatjuk az elvárásokat és a fizetést.

Ételfutárokat keresnek Csabára, a fizetést sem titkolják
Békéscsabára is ételfutárokat keresnek. Illusztráció: shutterstock.com

Egy nemrég feladott álláshirdetés szerint egy dinamikusan fejlődő ételszállító vállalat ételfutárokat keres Békéscsabára, Szegedre, Pécsre, Kecskemétre és Bajára is. 

Lampionfényben búcsúzott a nyár Gyulán – galériával

Különleges programmal búcsúztatták a nyarat csütörtökön este a város egyik legszebb parkjában. A nyárbúcsúztató lampionos esten több százan vettek részt, és népszerű slágerek is felcsendültek.

 

 

