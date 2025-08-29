3 órája
Meghozták a döntést: ez nem mindenkinek fog tetszeni – a parkolásnak annyi!
Szarvas Péter polgármester a pénteki sajtótájékoztatón fontos bejelentést tett. Elmondta, lesz-e ezentúl ingyenes parkolás Békéscsaba belvárosában. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. augusztus 29-én.
Évtizedeken keresztül magasodott és csúfította környezetét a Körös Hotel épülete a Kossuth téren, aztán pár éve lebontották. Most a terület parlagon hever. Ezt a találékony autósok igyekeznek kihasználni, rendszeresen előfordul, hogy ott parkolnak. Szarvas Péter polgármester a pénteki sajtótájékoztatón fontos bejelentést tett, elmondta, mire számíthatnak ezek az autósok, lesz-e ezentúl ingyenes parkolás Békéscsaba belvárosában.
Ingyenes parkolás Békéscsaba belvárosában, a Kossuth téren
Azok, akik a volt Körös Hotel területén állnak meg, nem fizetnek parkolási díjat – erősítette meg Szarvas Péter polgármester. A parkolási díjakat Békéscsaba belvárosában a közelmúltban, július 1-jével emelték meg. Így
- a kiemelt övezetben 560 forintot,
- a normál övezetben 510 forintot
kell fizetniük az autósoknak egy órányi parkolásért. A Kossuth tér a normál övezetbe tartozik.
Horvátországi nyaralásán elhunyt a sokak által tisztelt rendőrkapitány
Szomorú hír érkezett. Elhunyt horvátországi nyaralásakor sokak példaképe, több város volt rendőrkapitánya.
Dr. Gáspár Lajos 1954-ben született Gyulán, családjával Sarkadon élt. A középiskolát Orosházán, a Mezgében végezte, majd a Rendőrtiszti Főiskolán diplomázott. Rendőri pályáját Szeghalmon kezdte, 1986-ban rendőrkapitánnyá nevezték ki Mezőkovácsházára. 1999-ben megbízták, hogy hat hónapig a mezőkovácsházi és az orosházi kapitányság vezetését is lássa el. 2001-2005 februárjáig, nyugdíjba vonulásáig vezette az orosházi kapitányságot. Határozott emberként kemény kézzel irányította szolgálati helyein az állomány tagjait.
Vad ugrott egy autó elé – többen megsérültek
Árokba borult egy autó Nagykamarás külterületén.
A balesetet egy hirtelen az úttestre ugró vad okozta. A sofőr megpróbálta elkerülni az ütközést, ezért félrerántotta a kormányt, aminek következtében a jármű lesodródott az útról és az árokba borult. Négyen könnyebben megsérültek.
Fának csapódott egy autó: a részeg sofőrt határvadászok találták meg – képek
Szolgálaton kívüli határvadászok találták meg a részeg sofőrt a fának csapódott autóban – közölték a rendőrségen.
Battonya külterületén egy úttestről lesodródott autóra lett figyelmes a Készenléti Rendőrség két határvadásza csütörtök hajnalban – ismertették a rendőrségen. A balesetről közölték, hogy a határvadászokkal szemből érkező kocsi letért az útról, fának csapódott. A határvadászok azonnal megálltak, a járműhöz siettek.
Most kiderült, mennyit keres egy zöldfülű ételfutár Csabán
Új lehetőség vár azokra, akik szeretnek mozogni és tájékozottak Békéscsabán. Ételfutárt keresnek: mutatjuk az elvárásokat és a fizetést.
Egy nemrég feladott álláshirdetés szerint egy dinamikusan fejlődő ételszállító vállalat ételfutárokat keres Békéscsabára, Szegedre, Pécsre, Kecskemétre és Bajára is.
Lampionfényben búcsúzott a nyár Gyulán – galériával
Különleges programmal búcsúztatták a nyarat csütörtökön este a város egyik legszebb parkjában. A nyárbúcsúztató lampionos esten több százan vettek részt, és népszerű slágerek is felcsendültek.