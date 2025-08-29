augusztus 29., péntek

Indulnak a munkák a volt Körös Hotel helyén, van, aki nem fog örülni

Címkék#Körös Hotel#parkolás#munkálatok#önkormányzat

Évtizedeken keresztül magasodott és csúfította környezetét a Körös Hotel épülete a Kossuth téren, aztán pár éve lebontották. Most a terület parlagon hever. Ezt a találékony autósok igyekeznek kihasználni, rendszeresen előfordul, hogy ott parkolnak. Szarvas Péter polgármester a pénteki sajtótájékoztatón fontos bejelentést tett, elmondta, mire számíthatnak ezek az autósok, lesz-e ezentúl ingyenes parkolás Békéscsaba belvárosában.

Licska Balázs

Évtizedeken keresztül szolgálta a vendégeket, aztán a bezárása után ugyancsak évtizedeken át csúfította a környezetét a békéscsabai Kossuth téren a Körös Hotel. Az épületet pár éve lebontották, és az államtól nemcsak elkérte, hanem meg is kapta a telket az önkormányzat, hogy az közterületként szolgálhasson. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy a volt Körös Hotel helye jelenleg közterület, és előfordul, hogy a földes, nem burkolt területen állnak meg autósok. Ezzel lett ingyenes parkolás Békéscsaba belvárosában.

ingyenes parkolás Békéscsaba ezen részén
A Kossuth téren, a volt Körös Hotel helyén parkoló találékony autósok miatt lép a z önkormányzat. Kérdés, lesz-e ezentúl ingyenes parkolás Békéscsaba belvárosában. Fotó: Licska Balázs

Fűre parkolni tilos több békéscsabai körzetben

A békéscsabai városi közgyűlés korábban hozott egy olyan döntést, és az alapján bírságra számíthatnak azok az autósok, akik úgynevezett intézményesen gondozandó területen állnak meg, azaz fűre parkolnak, azért, hogy ezzel elkerülhessék a parkolási díj fizetését. Meghatározták, hogy mely belvárosi területen érvényes ez a rendelkezés – a piac környékétől a Hunyadi térig –, a Kossuth tér nem szerepelt eddig a listában.

Ingyenes parkolás Békéscsaba belvárosában, a Kossuth téren

Azok, akik a volt Körös Hotel területén állnak meg, nem fizetnek parkolási díjat – erősítette meg Szarvas Péter polgármester. A parkolási díjakat Békéscsaba belvárosában a közelmúltban, július 1-jével emelték meg. Így

  • a kiemelt övezetben 560 forintot,
  • a normál övezetben 510 forintot

kell fizetniük az autósoknak egy órányi parkolásért. A Kossuth tér a normál övezetbe tartozik.

Parkot tervez az önkormányzat a volt Körös Hotel helyére

A városvezető elmondta, hogy az önkormányzatnak vannak tervei azzal kapcsolatban, hogy mi legyen a volt Körös Hotel helyén. Parkban, pihenőterületben gondolkodnak, és keresik a forrást, amely szükséges a tervek megvalósításához. Azonban addig is igyekeznek megoldani a találékony autósok okozta problémát – mivel vannak, akiket zavar, hogy ott parkolnak, nem túl szép látványt nyújtva.

Rövidesen elkezdődnek a munkálatok

Azért, hogy megakadályozzák a területre való ráhajtást, karókat tűznek ki – ismertette Szarvas Péter polgármester, hozzátéve, hogy rövidesen elindulnak a munkálatok, mivel aláírta az ezzel kapcsolatos dokumentumot. Azt kérte az autósoktól, hogy a Kossuth tér kijelölt parkolóhelyeinél tegyék le a kocsit. 

 

 

