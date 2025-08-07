Megnéztük, vannak-e az ingyenes készpénzfelvételnek buktatói

Magyarországon ingyenes készpénzfelvételi lehetőségek vannak, ám jó tisztában lenni a feltételekkel és a buktatókkal; így elkerülhetjük a rejtett költségeket.

Ingyenes készpénzfelvételi lehetőség csak egy bizonyos limitig van, vigyázzunk nehogy túllépjük, mert magas költségei lehetnek! Fotó: Illusztráció

Tíz éve él az ingyenes készpénzfelvételi lehetőség hazánkban

A banknavigator.hu szakértője hangsúlyozta, a lakossági bankszámlával rendelkező ügyfelek havonta legfeljebb két alkalommal, összesen 150 ezer forintig vehetnek fel díjmentesen készpénzt bármely bankautomatából. Ez a lehetőség már tíz éve él itthon, viszont csak magánszemélyek jogosultak rá. Közülük is azok, akiknek van

legalább egy aktív forint alapú lakossági bankszámlája, és azok, akik

írásban nyilatkoztak a bankjuk felé, hogy az adott számláról szeretnék igénybe venni az ingyenes készpénzfelvételt.

Egy személy csak egy számláján használhatja ki a kedvezményt. A felvétel történhet saját bankunk ATM-jéből, más bank ATM-jéből, illetve bármely hazai forint ATM-en belüli tranzakcióként.

– Az ingyenes készpénzfelvétel lehetősége összesen 150 ezer forintra vonatkozik, havonta két alkalommal. Tehát ha egyszer 100 ezer forintot veszünk fel, majd később még pontosan ugyanennyit, az első tranzakció teljesen ingyenes, míg a másodiknál csak 50 ezer forintig tart a díjmentesség – hangsúlyozták.

Mibe kerül a korlát túllépése?

Ha átlépjük a havi 150 ezer forintos limitet, vagy harmadik alkalommal is pénzt veszünk fel, akkor a bank normál készpénzfelvételi díjait kell megfizetnünk. Ezek általában 0,3–1,5 százalék közé esnek, és sok esetben minimum díjat is felszámítanak, például 300 forintot tranzakciónként. Néhány bank különbséget tesz saját ATM-használat és más bank automatájából történő felvétel között.

– Egyre több bank ösztönzi az elektronikus fizetést, ám némelyik az elmúlt időszakban bonyolultabbá tette az ingyenességi nyilatkozat érvényesítését új számlanyitás esetén. Éppen ezért célszerű előre tervezni, új bankszámla nyitásakor pedig ellenőrizni, automatikusan átvitték-e a korábbi nyilatkozatot. Érdemes figyelni, hogy az ATM valóban forintalapú-e – sorolták. Hozzátették:

a bankok a pénzfelvétel napját veszik figyelembe, nem a könyvelés időpontját,

veszik figyelembe, nem a könyvelés időpontját, a keret havonta újraindul , nem halmozható,

, nem halmozható, az igénybevételről nyilatkozhatunk személyesen, online banki felületen vagy mobilbankon keresztül, ez bankonként eltérő.

Idén január 1-jétől a postai POS-terminálokon végrehajtott bankkártyás készpénzfelvételek is bekerültek a díjmentes készpénzfelvételi lehetőségek körébe.

Normál, limiten túli készpénzfelvételi díjak saját ATM-ből

A példa kedvéért megnéztük, 100 ezer forint készpénz egy összegű felvétele esetén, belföldön mennyi banki költséget számolnak fel.

Raiffeisen Aktív Számla készpénzfelvétel díja 1200 Ft,

Aktív Számla készpénzfelvétel díja 1200 Ft, UniCredit Mobil Aktív Plusz 1340 forint,

Mobil Aktív Plusz 1340 forint, MBH Kedvezmény Plusz számlacsomag 1559 forint,

Kedvezmény Plusz számlacsomag 1559 forint, CIB ECO Bankszámla 1864 forint,

ECO Bankszámla 1864 forint, OTP Smart 1955 forint,

Smart 1955 forint, K&H Bank okos kényelmi plusz online számlacsomag 2263 forint,

Bank okos kényelmi plusz online számlacsomag 2263 forint, Erste EgySzámla Díjcsomag 2539 forint.

Mindenhol a legolcsóbb, sztenderd MasterCard vagy Visa kártyával számoltak.