Vérző száj, zihálás, pánik: imitátorokat keresnek

Olyan imitátorokat, azaz belevaló, színészi vénával rendelkező fiatalokat keres a Magyar Vöröskereszt, akiknek közreműködésével életszerűvé teszi a különböző szakmai feladatok megoldását az elsősegélynyújtó versenyeken és a katasztrófavédelmi gyakorlatokon.

Az imitátor élethűvé teszi a gyakorlást. Fotó: Hirling Bálint

– A baleseti imitáció segítségével valósághűen ábrázoljuk a sérüléseket, az áldozatok viselkedését, az ellátásából adódó állapotváltozásokat. Ha az elsősegélynyújtók, a mentők megtapasztalják, milyen egy súlyos sérült látványa, viselkedése, akkor valós helyzetben könnyebben tudják majd értelmezni az emberi reakciókat és hatékonyabban tudnak segíteni – mondták el a Vöröskeresztnél.

Aki imitátor segítségével tanul, a katasztrófa minden jellegzetességét megismeri

Hozzáfűzték, már egy ideje profi imitátorcsapattal dolgoznak; a Magyar Vöröskereszt vezette be és alkalmazza egyedülállóan ezt a különleges oktatási és gyakorlatozási módszert hazánkban. Tizenhat éven felüli, bátor jelentkezőket várnak, akik később rendszeres segítői lehetnek a hivatásos szervek (katasztrófavédelem, honvédség) munkájának is. A vállalkozó szellemű fiataloknak balesetszimulációs képzést nyújtanak, ahol megtanulják eljátszani a csonttöréssel, vérzéssel, eszméletlenséggel, epilepsziás rohammal járó tüneteket, megmutatják nekik, hogyan kell elkészíteni a speciális „sminkeket”. A résztvevők közben életmentő tudással is gazdagodnak, ráadásként pedig bepillantást nyernek a mentők nem mindennapi munkájába.

– Nem szabad megelégedni a tanfolyami képzés során megszerzett tudással; rendszeres gyakorlással kell szinten tartani, fejleszteni a beavatkozási készséget. Egy jól felkészült elsősegélynyújtó gyors és szakszerű cselekvése életet menthet – fűzték hozzá.