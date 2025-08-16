IKEA nyílik a szomszédban? Válaszolt a svéd cégóriás

Habár az igény meglenne egy IKEA üzlet nyitására Hajdú-Biharban, az igen népszerű lakberendezési áruházlánc egyelőre csak egy tervezőstúdióval és rendelési ponttal van jelen a cívisvárosban. Az IKEA Magyarország kommunikációs osztálya a haon.hu megkeresésére világossá tette, hogy jelenleg továbbra is a meglévő találkozási pontjaikra terveznek fókuszálni.

– Örömmel tölt el minket, hogy a debreceni tervezőstúdiónk már évek óta sikeresen üzemel. A stúdióban dolgozó munkatársaink segítségével a régió vásárlói lakhelyükhöz közel tervezhetik meg otthonaikat és adhatják le rendeléseiket – írták levelükben. Az tehát egyértelművé vált, hogy egy ideig még biztosan nem lesz új üzlet Debrecenben.