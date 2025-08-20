augusztus 20., szerda

Időutazás a javából: különleges békési kocsmát térképeztek fel - galériával

A Mutass egy kocsmát! kocsmablog csoportja ezúttal egy különleges békési kocsmát vett górcső alá.

Papp Gábor
Időutazás a javából: különleges békési kocsmát térképeztek fel - galériával

Igazi gyöngyszemet fedeztek fel.

Spiral urbex posztjában olvasható a békési Kecskés kocsma kapcsán.

„Egyik urbex helyszínről a másik felé tartva pillantottam meg az út mellett ezt a gyöngyszemet. Már kívülről is látszott, hogy egy igazi időutazás lesz. A design és a tipográfia is ezt sugallta. Belépve mintha 40 évet repültem volna vissza. Megállt az idő. Arra, hogy milyen évet írunk egyedül a falon lévő wifi jelszó emlékeztetett. A kék mennyezethez színben nagyon passzoltak a sárgára fakult lámpabúrák. A kiszolgálás kedves, a helyiek jó arcok, az árak barátiak a hangulat pedig szuper. Ha a közelben jártok szerintem érdemes betérni.” – írta a posztoló.

Időutazás a javából: különleges békési kocsmát térképeztek fel

 

 

 

 

