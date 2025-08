Hűsítő fuvallat, meleg napsugár – de ez még nem minden

A napos időszakok mellett a Tiszántúlon, majd az Északi-középhegység területén záporokra, zivatarokra is sor kerülhet.

A szél esőt hozhat magával. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Az északnyugati szél továbbra is erős marad, és 29 fok körüli értékek várhatók - írja a koponyeg.hu oldala.

Békéscsabán 17 fokkal indul a reggel, délutánra már 29 fokot mérhetünk. A nap folyamán dél előtt és dél után is alakulhatnak ki záporok, jobb, ha esernyővel indulunk útnak.

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint a rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.