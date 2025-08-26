Már tart a környék legextrémebb horgászversenye – fotók

Az egyhetes, magánszervezésű bojlis horgászverseny 25 csapat részvételével szombaton kezdődött el és szombatig tart a Gyomaendrődi vasúti híd és a Danzugi-holtág kifolyó közötti 10 km-es szakaszon. A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ) által kezelt vizeken zajló megmérettetés történései a verseny Facebook-oldalán is követhetők.