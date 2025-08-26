augusztus 26., kedd

Horogra akadva

1 órája

Már tart a környék legextrémebb horgászversenye – fotók

Harmadik alkalommal rendezik meg a napokban az ICM-Körös Versenyt a Hármas-Körösön, Gyomaendrődön. A horgászverseny célja ezúttal is a folyó nagy testű pontyainak és amurjainak megfogása.

Vincze Attila
Már tart a környék legextrémebb horgászversenye – fotók

Szombaton elkezdődött az egy hétig tartó bojlis horgászverseny a Hármas-Körösön, Gyomaendrődön. Fotó: Ambruzs-Szabó József

Az egyhetes, magánszervezésű bojlis horgászverseny 25 csapat részvételével szombaton kezdődött el és szombatig tart a Gyomaendrődi vasúti híd és a Danzugi-holtág kifolyó közötti 10 km-es szakaszon. A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ) által kezelt vizeken zajló megmérettetés történései a verseny Facebook-oldalán is követhetők.

ICM-Körös Verseny

Fotók: Ambruzs-Szabó József

 

 

 

