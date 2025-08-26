Horogra akadva
1 órája
Már tart a környék legextrémebb horgászversenye – fotók
Harmadik alkalommal rendezik meg a napokban az ICM-Körös Versenyt a Hármas-Körösön, Gyomaendrődön. A horgászverseny célja ezúttal is a folyó nagy testű pontyainak és amurjainak megfogása.
Szombaton elkezdődött az egy hétig tartó bojlis horgászverseny a Hármas-Körösön, Gyomaendrődön. Fotó: Ambruzs-Szabó József
Az egyhetes, magánszervezésű bojlis horgászverseny 25 csapat részvételével szombaton kezdődött el és szombatig tart a Gyomaendrődi vasúti híd és a Danzugi-holtág kifolyó közötti 10 km-es szakaszon. A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ) által kezelt vizeken zajló megmérettetés történései a verseny Facebook-oldalán is követhetők.
ICM-Körös VersenyFotók: Ambruzs-Szabó József
Ezt ne hagyja ki!Hallgass minket!
1 órája
Mindenkinek a maga baja a legsürgősebb – vendégünk dr. Solti Árpád
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre