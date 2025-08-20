Gyilkos kullancs jelent meg az Alföldön, emberre is vadászik a halálos vírust terjesztő vérszívó

A Hyalomma kullancsok nem őshonosak Magyarországon, eredetileg Észak-Afrikában, a Közel-Keleten és a mediterrán térségben élnek, ugyanakkor a vonuló madarak egyre többször hozzák be. Kecskemét környékén több példányt találtak, ami alapján a megtelepedés folyamata elindulhatott.

Az afrikai eredetű Hyalomma kullancs Magyarországon is terjesztheti a krími-kongói vérzéses láz vírusát. Forrás: masfelfok.hu

A Hyalomma kullancs mérete: nagyobb, mint a hazai

A Hyalomma kullancsok lába erőteljesen sávozott, hátuk sötét, a mozgásuk pedig gyors. Nagyobbak, mint a hazai kullancsok,

a nőstények 5,5-6,5 milliméteresek,

a hímek 3,8-5,6 milliméteresek.

A klímaváltozás miatt jelenhettek meg Magyarországon

A klímaváltozás következtében Magyarország egyes részeinek, főleg az Alföld éghajlata egyre inkább hasonlít azokra a területekre, ahol őshonosak, különösen a melegebb nyarak és enyhébb őszi hónapok révén – írták a masfelfok.hu cikkében, utalva arra, hogy a klímaváltozás következménye, hogy korábban ismeretlen fajok jelennek meg itthon.

A Hyalomma kullancsok életciklusában kritikus pontnak számít az utolsó előtti, nimfa fejlődési stádiumból a felnőtté vedlés. Ha ekkor kellően hideg van, akkor elpusztulnak. Ha azonban az ősz elég enyhe, akkor a vedlés sikeres lehet, és a felnőtt kullancs túléli a hideg időszakot is.

Melyik kullancs veszélyes? Ez nem várakozik, hanem vadászik

A Hyalomma kullancsok a hazaiaktól eltérően nem rejtőzködve várakoznak, hanem aktívan vadásznak, és akár méterekről is becserkészik kiszemelt áldozatukat, legyen szó akár emberről, kutyáról vagy más háziállatról. A legnagyobb gond azonban mégsem ez velük, hanem az, hogy képesek nemcsak hordozni, hanem terjeszteni is a krími-kongói vérzéses láz vírusát.

A veszélyes vírust, a krími-kongói vérzéses láz vírusát hordozza, terjeszti

A krími-kongói vérzéses láz félelmetes betegség, és akár halálos kimenetű is lehet, jelenleg nincs ellene specifikus kezelés vagy védőoltás. A vírus szerepel a WHO-nál, az Egészségügyi Világszervezetnél jegyzett tíz legveszélyesebb kórokozó között, potenciális járványforrásnak számít, mindez jelzi a veszélyességét.

Halálos kimenetelű betegségek is előfordultak

A Hyalomma kullancsok és velük a krími-kongói vérzéses láz vírusa immár jelen van több országban, Észak-Macedóniában, Törökországban, Spanyolországban, és emberi fertőzéseket is okozott a vírus. Egyes esetekben emberről emberre is terjedt, sőt halálos kimenetelű megbetegedések is előfordultak.