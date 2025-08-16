augusztus 16., szombat

Hőstressz

1 órája

A hőség mindenkit kikészít: rengeteg a dolguk a mentőknek

Megkérdeztük, milyen tünetek jelentkeznek és mit tehetünk, hogy kivédjük az extrém meleg okozta bajokat. Az elmúlt időszakban, a hőségriadó miatt Békés vármegyében mintegy tíz százalékkal emelkedett a mentőkhöz befutó riasztások száma.

dr. Nagy Szilvia

Hangai József mentőtiszt, az Országos Mentőszolgálat regionális kommunikációs munkatársa elmondta, tapasztalataik szerint a hőségriadó idején gyakoribb a hőártalom (hőkimerülés, hőgutagyanú), a kiszáradás, az ájulásos rosszullét, a vérnyomás- és a szív-érrendszeri panasz (vérnyomás-ingadozás, szédülés, szívelégtelenség). Sűrűbben lángolnak fel a krónikus betegségek is. A kánikula különösen az idősekre, a kisgyermekekre és szabadtéren dolgozókra jelent veszélyt.  

Hőségriadó a vármegyében.
Hőségriadó alatt, kánikulában jelentősebb a szervezet elektrolitvesztése is. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

– Javaslom, igyanak elegendő folyadékot, elsősorban ásványvízből. Hőségriadó idején az ajánlott mennyiség körülbelül 4 deciliter minden 10 testtömegkilogrammra. Kerüljék az alkoholt és az erősen cukrozott üdítőket. Délelőtt 11 és délután 15 óra között lehetőleg árnyékban, hűvösben tartózkodjanak; a kalap, napszemüveg, faktoros fényvédelem elengedhetetlen – tanácsolta. Hozzátette, az idősek, a krónikus betegek, a kisgyermekek esetében külön figyelni kell a rendszeres folyadékpótlásra és időről időre rá kell nézni a magányosan élőkre is. 

Elektrolitpótlás nélkül is bajba sodródhatunk hőségriadó idején

Hangai József hangsúlyozta, szabadtéri munkánál gyakoribb pihenőket kell tartani az árnyékban. A testet érdemes frissíteni nedvesített ruhával és pótolni kell az elveszített elektrolitot is.

– Autóban gyermeket, állatot ne hagyjunk még rövid időre sem! Ha valaki zavart, aluszékony, forró és száraz a bőre, hány, görcsöl, vagy összeesik, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót. Mentésirányításunk lépésről lépésre segít a teendőkben a mentők megérkezéséig – fűzte hozzá.

 

 

