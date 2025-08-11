Leteszteltük a gyűlölt horvátországi fizetőkapukat, az eredmény szinte borítékolható volt

Vár minket a horvát tengerpart – a „rajtunk ugyan senki nem fog ki” elv jegyében egy hajnali kávéval, jó pár energiaitallal felturbózva már reggel 4-kor kigördültünk autónkkal az utcánkból. A GPS szerint a horvát autópálya használatával 7 és fél óra alatt elérhető Krk szigete, mi ez nekünk, délben már a tengerbe lógatjuk lábunkat – gondoltuk ekkor még meglehetősen naivan. Letenyéig nem is igazán volt gond, el is vetettük a gondolatot, hogy lehet jobban járnánk, ha Szlovénia felől közelítenénk meg az Isztriát. Két órával többet mutatott úgy az útvonaltevező, annyit csak nem foguk állni sehol – egyeztünk meg és már Zágráb felé csapattuk.

A horvát autópálya szerves része a fizetőkapu: van, ahol ember szedi a pénzt, máshol már automatáknál lehet fizetni. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Sejtettük, hogy Zágrábnál kezdődik a baj

Még itt sem volt különösebb probléma, de a korábbi évekből tisztában voltunk vele, hogy a horvát főváros után elkezdődhetnek a torlódások, amelyeket részben – vagy teljesen? – a mai napig álló fizetőkapuk okoznak. Horvátország autópályamatrica szempontjából ugyanis egyedi: matricát nem tudsz venni, a felhajtásnál kapsz egy papírt, ennek alapján fizetsz lehajtáskor a megtett útnak megfelelően úthasználati díjat.

Igen, szomszédaink még mindig ragaszkodnak ehhez a bevett módszerhez, ami rendkívül lelassítja a forgalmat: állhatsz te a csak bankkártyás vagy az ENC-sávba – ahol egy előre megvásárolt kis kütyü segítségével automatikusan tudsz átkelni –, ha el sem jutsz a tömött sorok miatt magáig a kapuig. Ilyen kis kütyüre, ENC bérlésére egyébként már itthon is számos lehetőség van.

Milyen jó, ha a GPS ajánl egy rövidebb utat!

Mivel tudtuk, hogy Zágráb után összesűrűsödnek a sávok, s mindenfelől érkeznek az autópályára különböző népek, elfogadtuk a GPS rövidebb útvonalra tett ajánlatát. Ennek köszönhetően az első nagy dugót tényleg kikerültük, más kérdés, hogy a külvárosban össze-vissza kanyarogtunk, s végig csak 40-nel lehetett haladni. Aztán visszajutottunk (volna) a festői horvát autópálya aszfaltjára, de persze, hogy itt is hatalmas sor állt, mire pályára állhattunk.

Ilyen a horvát autópálya: a gyorshajtástól nem kell félni

És akkor elkezdődött a pokol azon a szokásos szakaszon, amely egészen addig tart, amíg az autópálya el nem ágazik: az egyik megy le Split, Dubrovnik felé, a másik pedig az Isztriára.

Tömött sorok, autótenger, lépésben haladás hosszú órákon át: ez az igazi nagy nemzetközi multikulti.

Idegeskedés, hogy miért nem haladunk, ha bejutunk egy benzinkúthoz, akkor vajon meg tudunk-e állni valahol, mekkora a sor a wc előtt, érdemes-e az erdőt igénybe venni a kis dologra? Megannyi kérdés, mely ott tényleg valósággá válik. Érdekes dolgokat is megfigyelhet azonban az ember araszolgatás közben: gondolták volna, hogy például szinte az összes horvát rendszámú autóban lóg egy rózsafüzér?