Leteszteltük a gyűlölt horvátországi fizetőkapukat, az eredmény szinte borítékolható volt
Nyaralásra soha többé Horvátország – két évvel ezelőtt ez volt a családi szent fogadalmunk. Na nem is a gyönyörű tengerparttal volt bajunk: a horvát autópálya sarkallt minket erre az elhatározásra. Tavaly még sikerült is tartani magunkat ehhez, idén azonban újra belevágtunk. Jelentem: a fizetőkapuk még mindig állnak, nagyon is!
Vár minket a horvát tengerpart – a „rajtunk ugyan senki nem fog ki” elv jegyében egy hajnali kávéval, jó pár energiaitallal felturbózva már reggel 4-kor kigördültünk autónkkal az utcánkból. A GPS szerint a horvát autópálya használatával 7 és fél óra alatt elérhető Krk szigete, mi ez nekünk, délben már a tengerbe lógatjuk lábunkat – gondoltuk ekkor még meglehetősen naivan. Letenyéig nem is igazán volt gond, el is vetettük a gondolatot, hogy lehet jobban járnánk, ha Szlovénia felől közelítenénk meg az Isztriát. Két órával többet mutatott úgy az útvonaltevező, annyit csak nem foguk állni sehol – egyeztünk meg és már Zágráb felé csapattuk.
Sejtettük, hogy Zágrábnál kezdődik a baj
Még itt sem volt különösebb probléma, de a korábbi évekből tisztában voltunk vele, hogy a horvát főváros után elkezdődhetnek a torlódások, amelyeket részben – vagy teljesen? – a mai napig álló fizetőkapuk okoznak. Horvátország autópályamatrica szempontjából ugyanis egyedi: matricát nem tudsz venni, a felhajtásnál kapsz egy papírt, ennek alapján fizetsz lehajtáskor a megtett útnak megfelelően úthasználati díjat.
Igen, szomszédaink még mindig ragaszkodnak ehhez a bevett módszerhez, ami rendkívül lelassítja a forgalmat: állhatsz te a csak bankkártyás vagy az ENC-sávba – ahol egy előre megvásárolt kis kütyü segítségével automatikusan tudsz átkelni –, ha el sem jutsz a tömött sorok miatt magáig a kapuig. Ilyen kis kütyüre, ENC bérlésére egyébként már itthon is számos lehetőség van.
Milyen jó, ha a GPS ajánl egy rövidebb utat!
Mivel tudtuk, hogy Zágráb után összesűrűsödnek a sávok, s mindenfelől érkeznek az autópályára különböző népek, elfogadtuk a GPS rövidebb útvonalra tett ajánlatát. Ennek köszönhetően az első nagy dugót tényleg kikerültük, más kérdés, hogy a külvárosban össze-vissza kanyarogtunk, s végig csak 40-nel lehetett haladni. Aztán visszajutottunk (volna) a festői horvát autópálya aszfaltjára, de persze, hogy itt is hatalmas sor állt, mire pályára állhattunk.
Ilyen a horvát autópálya: a gyorshajtástól nem kell félni
És akkor elkezdődött a pokol azon a szokásos szakaszon, amely egészen addig tart, amíg az autópálya el nem ágazik: az egyik megy le Split, Dubrovnik felé, a másik pedig az Isztriára.
Tömött sorok, autótenger, lépésben haladás hosszú órákon át: ez az igazi nagy nemzetközi multikulti.
Idegeskedés, hogy miért nem haladunk, ha bejutunk egy benzinkúthoz, akkor vajon meg tudunk-e állni valahol, mekkora a sor a wc előtt, érdemes-e az erdőt igénybe venni a kis dologra? Megannyi kérdés, mely ott tényleg valósággá válik. Érdekes dolgokat is megfigyelhet azonban az ember araszolgatás közben: gondolták volna, hogy például szinte az összes horvát rendszámú autóban lóg egy rózsafüzér?
Fogós kérdés: Horvátország autóval hány óra?
Aztán eljött a boldogság pillanata, mikor a két autópálya elágazik, onnan már lehet normálisan vagy normálisabban haladni. Más kérdés, hogy amikor megérkeztünk Krk szigetére, akkor ismét végeláthatalan sorba futottunk bele, így aztán végül délután 3-kor kapcsolhattam ki a motort szállásunk előtt, azaz cirka 11 óra alatt sikerült megtennünk az elméletileg 7 és fél órás utat.
A Forma-1 világában ezzel nem sok esélyünk lenne jó eredményt elérni, szállásadónk is csak azzal tudott vigasztalni minket: a nyári hónapokban Zágrábnál bármikor jöhetünk, ott mindig dugó van. Ezt hazafele is tapasztaltuk, akkor mi viszonylag simán átjutottunk a problémás szakaszon, de már reggel 7-kor hatalmas sorok araszoltak a tenger felé: a jelek szerint máig nagyon vonzó a horvátországi nyaralás. Utána mi már magyar oldalon dugultunk be, de az már egy másik történet.
Egy hasznos tipp már a hazafelé vezető útra!
Visszafelé rengeteg időt spórolhatunk azzal, ha Zágráb előtt letérünk azokhoz a fizetőkapukhoz, ahol csak bankkártyával lehet fizetni.
Meddig lassítják még fizetőkapuk a forgalmat?
A horvát autópályák alapvetően egyébként fantasztikusan meg vannak építve: alagutak, völgyhidak tömkelegével, egy szavunk sem lehet a minőségre, na de a fizetőkapuk... Amelyek bevétele egyébként nagyon fontos a horvátok számára. Mindenesetre már ők is látják és érzik, ez így nem tartható tovább, turisták tízezreit veszítik el, ha nem változtatnak a rendszeren, s továbbra is megmaradnak a horvát autópálya kapuk. A Zaol.hu cikke szerint a 2026-os turisztikai főszezont követően megszüntetnék a fizetőkapukat, s mindenki számára kötelezően bevezetné az elektronikus díjfizetést. Mindezt úgy, hogy közben maradna a kilométer-arányos díjfizetés.
Többféle módszerben gondolkodnak
- egy webes felületen,
- applikáción keresztül, vagy
- a Hrvatske Autoceste ügyfélszolgálati irodáiban regisztrálnia kell a járműve rendszámát, így az elektronikus program az autópályákra telepített rendszámfelismerő kamera-rendszer révén már automatikusan kiszámolja a fizetési kötelezettség mértékét, majd ugyanígy le is vonja ezen összeget az applikációban feltüntetett számlaszámról.
A csabaiak mindenhol ott vannak
Horvátországi nyaralásunknak még volt egy tanulsága: több csabaival is összefutottunk, köztük olyanokkal is, akik a szomszéd utcánkban élnek. Egy társsaság pedig azon vitázott a parton: vajon a csabai vagy a gyulai kolbász a jobb. Mi nem szálltunk be a vitába, de rögtön otthon éreztük magunkat.
Legyen nálunk készpénz!
Amiben még a mai napig elmaradott Horvátország, az a bankkártya-használat: közel se legyünk abban biztosak, hogy mindenhol tudunk kártyával fizetni, sőt. Így aztán mindenképp legyen nálunk euró is, anélkül ne induljunk el!
Idén többet költünk utasbiztosításra
Hogy a torlódásoknak ebből a szempontból van-e szerepe vagy sem, azt nem tudjuk, de tény: a magyarok júniusban és júliusban ugyan csak egy kicsivel, de többet költöttek a legnépszerűbb célpontok – köztük Horvátország esetében – utasbiztosításra, mint tavaly ebben az időszakban. Ne legyen rá szükség, de tény: a horvát autópályák szinte minden szakaszán készenlétben állnak az autómentők, ha valaki lerobban, percek alatt elszállítják. Kérdés, persze mennyiért, ezért érdemes az autót is biztosítani.
