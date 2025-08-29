augusztus 29., péntek

Nem kispályások

1 órája

Még véget sem ért, de máris komoly rekordok születtek a különleges horgászversenyen – galériával

Címkék#Hármas-Körös#Gyomaendrőd#ICM-Körös Verseny#horgászverseny

Lassan a végéhez közeledik a harmadik ICM-Körös Verseny a Hármas-Körösön Gyomaendrődön. A nem mindennapi horgászverseny szombaton zárul, utánajártunk hogyan szerepeltek eddig a csapatok.

Vincze Attila

Korábban már beszámoltunk róla, hogy elkezdődött az ország egyetlen, folyóvízen rendezett bojli horgászversenye, ugyanakkor kíváncsiak voltunk arra, hogyan alakultak azóta az események. Hundzsa Ferenc, az ICM-Körös Verseny főszervezője megkeresésünkre elmondta, 24 csapat küzd egymással a megmérettetésen és az már biztos, hogy a verseny zárása előtt 24 órával az összfogás elérte az egy tonnát. 

Rekordok a horgászversenyen
A finiséhez érkezett a harmadik ICM-Körös Verseny a Hármas-Körösön Gyomaendrődön, a horgászversenyen több rekord is született már. Fotók: Szabó József                              

Kiemelte, hogy csak a négy kilogramm feletti kifogott ponty és amur számít bele a versenybe és az idei évben már meg is dőlt mindkét halfajta esetében az ICM rekord:

  • amurból egy 19,44 kg-os,
  • míg pontyból egy 18,57 kg-os

példányt fogtak ki a versenyzők.

Kiváló körülmények között zajlik a vármegye legextrémebb horgászversenye

A főszervező kitért arra is, hogy a csapatok nagyon elégedettek, a 24-ből csak három gárda volt péntek délután, akinek nem volt értékelhető fogása, az első helyezett pedig már 100 kg felett járt. Megjegyezte, hogy a visszajelzések, többségében nagyon jók a körülményeket illetően. Hundzsa Ferenc egyébként hozzátette, abból is látszik, hogy jól van kezelve a víz a helyszínen, hogy idén átlépték a 8 kg-os átlagot a kifogott halakat illetően, tehát szépen ki tudnak fejlődni az állatok a Körösben.

ICM-Körös Verseny - rekordok születtek

Fotók: Szabó József

Hangsúlyozta, hogy az első három helyezett kap majd díjat a szombati eredményhirdetésen, de többek között elismerik majd a legnagyobb pontyot és a legnagyobb amurt is. A legjobbak tárgyakból és vásárlási utalványokból álló nyereményeket kapnak majd.

 

 

