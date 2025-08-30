augusztus 30., szombat

Hihetetlen szoros volt

1 órája

Rendkívüli izgalmakkal ért véget a rekordokat hozó horgászverseny – galériával

Címkék#eredmények#vármegye#ICM-Körös-Verseny#horgászverseny#rekord

Mindössze 13 dkg döntött az első és a második helyezett sorsáról az idei ICM-Körös Versenyen Gyomaendrődön. Az ország egyetlen folyóvízen zajló bojlis horgászversenye szombaton zárult és rendkívül szoros végeredményt hozott.

Vincze Attila

Az előző napokban többször is beszámoltunk a vármegye legextrémebb horgászversenyéről, amely múlt szombaton kezdődött a Hármas-Körösön Gyomaendrődön. 

Elképesztően szoros lett az extrém horgászverseny vége
Véget ért a harmadik ICM-Körös horgászverseny Gyomaendrődön, amely rendkívül szoros végeredményt hozott. Fotó: Szabó József

Az már pénteken biztossá vált, hogy több rekordot is hozott a megmérettetés, hiszen

  • amurból egy 19,44 kg-os,
  • míg pontyból egy 18,57 kg-os

példányt fogtak ki a versenyzők.

Mint a bojlis verseny főszervezőjétől, Hundzsa Ferenctől megtudtuk, ezek a számok már nem dőltek meg az utolsó napon. Mindazonáltal hozzátette, hogy összesen 1400 kg halat fogtak ki a versenyzők a hét nap során, ebből összesen 17 db ponty volt 10 kg-nál nagyobb, ezek közül 15 kg-nál súlyosabb pedig mindössze három példány volt.

Harmadik ICM-Körös horgászverseny eredmények

Fotók: Szabó József

Ők lettek a horgászverseny legjobbjai

A harmadik ICM-Körös-Verseny szombat délután ért véget, melyről a szervezők a verseny hivatalos Facebook-oldalán is beszámoltak. A közzétett eredménytáblázat alapján

  • az első helyezett a Truck Carp Team lett 104,57 ponntal
  • a második helyen Csucsuék végeztek 104,44 ponttal
  • míg a harmadik helyet a Carp Navigator Team szerezte meg 89,97 ponttal.

Mivel a pontok száma a kifogott halak súlyával összefüggésben alakult, így kijelenthető, hogy mindössze 13 dkg döntött az első és a második hely sorsáról. Ennél szorosabban tehát aligha alakulhatott volna a verseny végeredménye.


 

 

