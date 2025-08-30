1 órája
Rendkívüli izgalmakkal ért véget a rekordokat hozó horgászverseny – galériával
Mindössze 13 dkg döntött az első és a második helyezett sorsáról az idei ICM-Körös Versenyen Gyomaendrődön. Az ország egyetlen folyóvízen zajló bojlis horgászversenye szombaton zárult és rendkívül szoros végeredményt hozott.
Az előző napokban többször is beszámoltunk a vármegye legextrémebb horgászversenyéről, amely múlt szombaton kezdődött a Hármas-Körösön Gyomaendrődön.
Az már pénteken biztossá vált, hogy több rekordot is hozott a megmérettetés, hiszen
- amurból egy 19,44 kg-os,
- míg pontyból egy 18,57 kg-os
példányt fogtak ki a versenyzők.
Mint a bojlis verseny főszervezőjétől, Hundzsa Ferenctől megtudtuk, ezek a számok már nem dőltek meg az utolsó napon. Mindazonáltal hozzátette, hogy összesen 1400 kg halat fogtak ki a versenyzők a hét nap során, ebből összesen 17 db ponty volt 10 kg-nál nagyobb, ezek közül 15 kg-nál súlyosabb pedig mindössze három példány volt.
Harmadik ICM-Körös horgászverseny eredményekFotók: Szabó József
Ők lettek a horgászverseny legjobbjai
A harmadik ICM-Körös-Verseny szombat délután ért véget, melyről a szervezők a verseny hivatalos Facebook-oldalán is beszámoltak. A közzétett eredménytáblázat alapján
- az első helyezett a Truck Carp Team lett 104,57 ponntal
- a második helyen Csucsuék végeztek 104,44 ponttal
- míg a harmadik helyet a Carp Navigator Team szerezte meg 89,97 ponttal.
Mivel a pontok száma a kifogott halak súlyával összefüggésben alakult, így kijelenthető, hogy mindössze 13 dkg döntött az első és a második hely sorsáról. Ennél szorosabban tehát aligha alakulhatott volna a verseny végeredménye.
