Rendkívüli izgalmakkal ért véget a rekordokat hozó horgászverseny – galériával

Az előző napokban többször is beszámoltunk a vármegye legextrémebb horgászversenyéről, amely múlt szombaton kezdődött a Hármas-Körösön Gyomaendrődön.

Véget ért a harmadik ICM-Körös horgászverseny Gyomaendrődön, amely rendkívül szoros végeredményt hozott. Fotó: Szabó József

Az már pénteken biztossá vált, hogy több rekordot is hozott a megmérettetés, hiszen

amurból egy 19,44 kg-os,

míg pontyból egy 18,57 kg-os

példányt fogtak ki a versenyzők.

Mint a bojlis verseny főszervezőjétől, Hundzsa Ferenctől megtudtuk, ezek a számok már nem dőltek meg az utolsó napon. Mindazonáltal hozzátette, hogy összesen 1400 kg halat fogtak ki a versenyzők a hét nap során, ebből összesen 17 db ponty volt 10 kg-nál nagyobb, ezek közül 15 kg-nál súlyosabb pedig mindössze három példány volt.