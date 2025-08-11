20 perce
Elkezdődött az ejtőernyős honvédelmi tábor, eljött a zászlóanya is – galériával, videóval
Komoly elméleti és gyakorlati tudással vértezik fel a fiatalokat, ugyanis előfordulhatnak veszélyes helyzetek. Megkezdődött a békéscsabai repülőtéren és a főhadiszállásnak tekinthető AB Expo területén az ejtőernyős honvédelmi tábor a Magyar Honvédség Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred vitéz Fekete Imre 101. Területvédelmi Zászlóalj szervezésében, amelyet hétfőn megnézett a zászlóanya, Dombay Kinga is.
A Magyar Honvédség Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred vitéz Fekete Imre 101. Területvédelmi Zászlóalj több honvédelmi tábort szervezett ezen a nyáron:
- az elsőn a vívás,
- a másodikon a honvédelmi sport,
- a harmadikon a vitorlázó repülés
került előtérbe. Ezen a héten pedig az ejtőernyőzés van fókuszban.
Komoly elméleti és gyakorlati tudással vértezik fel a fiatalokat
Szőke Gábor tartalékos főhadnagy, a tábor parancsnoka elmondta, hogy ebbe a táborba 18 év feletti fiatalokat vártak az ország minden részéből, és közel húszan vesznek rajta részt. Hangsúlyozta, hogy nagyon komoly elméleti és gyakorlati tudással vértezik fel a fiatalokat. A hétfői és keddi kiképzés után a tervek szerint szerdán vizsgáznak a résztvevők, csak utána ugorhatnak, 1200 méteres magasságból.
Az ejtőernyős honvédelmi táborban rá kell feküdni a légcsavarszélre
Hozzátette, hogy a főhadiszállás az AB Expo, míg az elméleti és gyakorlati oktatásnak a békéscsabai repülőtér ad otthont. A szakmai program biztosítására a honvédség szakembereket kért fel, hétfőn ők ismertették a fiatalokkal például azt, hogy csak utasításra lehet kimászni a gépből, szintén csupán a parancs megadása után lehet ugrani, és érdekesség az ejtőernyőzés kapcsán, hogy rá kell feküdni a légcsavarszélre.
Dombay Kinga, a zászlóanya is belepillantott a tábor mindennapjaiba
Az ejtőernyős honvédelmi táborba a nyitónapon, hétfőn ellátogatott a zászlóanya, Dombay Kinga is, akinek dédapjáról nevezték el a területvédelmi ezredet. Megismerkedett az AB Expo területével; megnézte többek között a fegyverkonténert is, amelyekben javarészt AK 63/D gépkarabélyok sorakoztak; de egy időre beült abba a repülőgépbe is, amelyből majd ugranak a honvédelmi tábor résztvevői.
Nagy megtiszteltetés, hogy dédapja nevét vette fel a 4. területvédelmi ezred
Dombay Kinga nagyon nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy dédapja, Dombay Miksa nevét vette fel a 4. területvédelmi ezred, és örömmel mondott igent, amikor felkérték zászlóanyának. A területvédelmi ezred rendezvényeire rendszeresen ellátogat, úgy véli, jó civilként belelátni a honvédség mindennapjaiba. Kedves gesztusként értékelte, hogy kapott a katonáktól felvarrókat – olyanokat, amilyeneket a 101. területvédelmi zászlóalj tagjai viselnek –, és mosolyogva mesélte, hogy egy elszólása után meglepték konzervekkel és konzervnyitóval is.
Másodszorra vesz részt ejtőernyős honvédelmi táborban
Immár másodszorra vesz részt ejtőernyős honvédelmi táborban Hering Zoé Réka, aki az Eger környéki Cserépfaluból érkezett Békéscsabára. Középiskolásként több honvédelmi táborban is részt vett, és örült, hogy vannak olyan táborok, amelyeket 18 év felettieknek szerveznek, hiszen így folytathatta ebbéli pályafutását. A tavalyi táborban 1200 méterről ugrott, de azóta 2000 méterről is hajtott végre ugrást. Immár tartalékos katonaként is szolgál, egyébként pedig a Debreceni Egyetemen gyógytornásznak tanul.
Ejtőernyős honvédelmi táborFotók: Bencsik Ádám
Azért jött Békéscsabára, hogy legyőzze félelmét, a magasságtól immár nem tart
Bogdányi Vilmos Nyíregyházáról érkezett Békéscsabára. Korábban volt olyan honvédelmi táborban, amelyen a rádióamatőrködés került a középpontba, de részt vett pár hete a szintén a békéscsabai repülőtéren szervezett vitorlázórepülő-táborban is. Elmondta, hogy szeretné legyőzni a félelmeit: immár a magasságtól nem tart, az ugrás azonban tartogat kihívást számára. Megerősítette, hogy komoly tudással vértezik fel őket az ejtőernyőzéssel kapcsolatban a táborban a biztonság érdekében, úgy véli, hogy a vizsga teljesíthető lesz.
