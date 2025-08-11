Elkezdődött az ejtőernyős honvédelmi tábor, eljött a zászlóanya is – galériával, videóval

A Magyar Honvédség Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred vitéz Fekete Imre 101. Területvédelmi Zászlóalj több honvédelmi tábort szervezett ezen a nyáron:

Komoly elméleti és gyakorlati tudással vértezik fel a fiatalokat az ejtőernyős honvédelmi táborban. Fotó: Bencsik Ádám

az elsőn a vívás,

a másodikon a honvédelmi sport,

a harmadikon a vitorlázó repülés

került előtérbe. Ezen a héten pedig az ejtőernyőzés van fókuszban.

Szőke Gábor tartalékos főhadnagy, a tábor parancsnoka elmondta, hogy ebbe a táborba 18 év feletti fiatalokat vártak az ország minden részéből, és közel húszan vesznek rajta részt. Hangsúlyozta, hogy nagyon komoly elméleti és gyakorlati tudással vértezik fel a fiatalokat. A hétfői és keddi kiképzés után a tervek szerint szerdán vizsgáznak a résztvevők, csak utána ugorhatnak, 1200 méteres magasságból.

Az ejtőernyős honvédelmi táborban rá kell feküdni a légcsavarszélre

Hozzátette, hogy a főhadiszállás az AB Expo, míg az elméleti és gyakorlati oktatásnak a békéscsabai repülőtér ad otthont. A szakmai program biztosítására a honvédség szakembereket kért fel, hétfőn ők ismertették a fiatalokkal például azt, hogy csak utasításra lehet kimászni a gépből, szintén csupán a parancs megadása után lehet ugrani, és érdekesség az ejtőernyőzés kapcsán, hogy rá kell feküdni a légcsavarszélre.

Dombay Kinga, a zászlóanya is belepillantott a tábor mindennapjaiba

Az ejtőernyős honvédelmi táborba a nyitónapon, hétfőn ellátogatott a zászlóanya, Dombay Kinga is, akinek dédapjáról nevezték el a területvédelmi ezredet. Megismerkedett az AB Expo területével; megnézte többek között a fegyverkonténert is, amelyekben javarészt AK 63/D gépkarabélyok sorakoztak; de egy időre beült abba a repülőgépbe is, amelyből majd ugranak a honvédelmi tábor résztvevői.

Nagy megtiszteltetés, hogy dédapja nevét vette fel a 4. területvédelmi ezred

Dombay Kinga nagyon nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy dédapja, Dombay Miksa nevét vette fel a 4. területvédelmi ezred, és örömmel mondott igent, amikor felkérték zászlóanyának. A területvédelmi ezred rendezvényeire rendszeresen ellátogat, úgy véli, jó civilként belelátni a honvédség mindennapjaiba. Kedves gesztusként értékelte, hogy kapott a katonáktól felvarrókat – olyanokat, amilyeneket a 101. területvédelmi zászlóalj tagjai viselnek –, és mosolyogva mesélte, hogy egy elszólása után meglepték konzervekkel és konzervnyitóval is.