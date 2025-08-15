Megkapták a kis kék könyvet, miután 1200 méterről ugrottak – galériával, videóval

Voltak, akiket 1200 méter után 2000 méterre is felvittek

A tábor pénteki záróünnepségén úgy értékelt, hogy a fiatalok által végrehajtott gyakorlatok rendkívüli bátorságot, elszántságot, összpontosítást igényeltek. Nagy teljesítménynek nevezte, hogy a táborozók többször is ugrottak. Emlékeztetett, hogy voltak olyan fiatalok, akik a tavalyi ejtőernyős honvédelmi táborban is részt vettek, ők fejlődtek, előre léptek, hiszen 1200 méter után 2000 méterre is felvitték őket. A tábor főhadiszállása az AB Expo területén volt, valamint a békéscsabai repülőtéren, amely megfelelő infrastruktúrát biztosított a sikeres lebonyolításhoz.

Megkapták a fiatalok a kis kék könyvet, beavatták az újoncokat

A szakmai programot a Hírös Ejtőernyős és Hőlégballon Sportegyesület biztosította. Az egyesület elnöke, Csorba József ejtőernyős oktató gratulált mindenkinek a sikeres ugrások végrehajtásához. Hangsúlyozta, hogy olyan képesítést szereztek a fiatalok itt, amellyel továbbléphetnek a jövőben. Erre bizonyíték a kis kék könyv, amit vinniük kell magukkal, bárhol is szeretnének a jövőben ugrani. Az újoncoknak – azoknak, akik tényleg a tábor ideje alatt ugrottak először – egy régi ejtőernyős hagyományt felelevenítve gratuláltak a tapasztaltabbak.